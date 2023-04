Krzysztof Izdebski: Nie nadążamy za rozwojem sztucznej inteligencji

Czy nowe technologie, jak ChatGPT, mogą być instrumentem do pozyskiwania informacji poufnych?

ChatGPT niesie ze sobą wiele zagrożeń dla prywatności. Stąd decyzja włoskiego urzędu danych osobowych, żeby czasowo wyłączyć dostęp do ChatuGPT. Tego typu systemy wydają się skomplikowane, ale tak naprawdę bazują na danych, do których mają dostęp. Jeżeli wrażliwe dane dla bezpieczeństwa państwa nie trafiają do ogólnie dostępnych baz danych, to wtedy jesteśmy bezpieczni.

Czasami ChatGPT zwyczajnie zmyśla i tworzy informacje, które nie są prawdziwe, to sprawia, że zagadnienie bezpieczeństwa jeszcze bardziej się komplikuje.

ChatGPT nie pokazuje nam, na podstawie jakich baz danych stworzył swoją odpowiedź. Kwestia wiarygodności jest bardzo istotna i łączy się z brakiem krytycznego myślenia. Korzystając z tradycyjnych wyszukiwarek, też mamy problem z oceną tego, czy to, co widzimy, jest prawdziwe. Często zakładamy, że coś jest prawdą i nie kwestionujemy pewnych informacji. To pomaga w szerzeniu się dezinformacji i sianiu zamętu. Dlatego trzeba edukować całe społeczeństwo.

Może trzeba zacząć od polityków? Bo tylko wtedy będą oni w stanie stworzyć odpowiednie prawo.

Zgadzam się, ale uważam, że prawo nie jest odpowiedzią na wszystko. Mamy np. przypadek technologii, która pozwala na rozpoznawanie twarzy. Jest ona dużym problemem, ponieważ można jej używać przeciwko protestującym.