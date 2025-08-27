Poszukiwania Polaków w szwajcarskich Alpach. Paweł Wroński: niestety nie mam pozytywnych informacji

Aktualizacja: 27.08.2025 13:05 Publikacja: 27.08.2025 11:27
Paweł Wroński
Foto: PAP/Paweł Supernak
– Nasza placówka otrzymała wczoraj wiadomość od służb poszukiwawczych i policji szwajcarskiej, że podczas kolejnego przelotu poszukiwawczego zostały zlokalizowane ciała dwóch osób, które mogą być naszymi obywatelami. Jedna z tych osób była na ścianie, druga niżej. Ciała zostały sprowadzone na dół, prowadzone jest śledztwo miejscowej prokuratury w tej sprawie, jeszcze w środę mają zostać przeprowadzone badania DNA i identyfikacja odnalezionych – poinformował Paweł Wroński.
– Na razie nie mamy potwierdzenia, że są to zwłoki naszych obywateli, ale wiele wskazuje, że tak może być – poinformował Wroński, zastrzegając, że MSZ skontaktowało się już z rodziną zaginionych, „tak, by rodzina nie dowiadywała się o tych smutnych wydarzeniach z mediów”.
Zwłoki znaleziono na skalnej półce masywu Weissmies, po północnej stronie. To właśnie w tym rejonie wspinali się dwaj Polacy, którzy wcześniej wyruszyli w góry z miejscowości Saas-Grund.
Czytaj więcej
Dziewięć osób zginęło pod lawiną, która zeszła z Mont Maudit (4465 metrów n.p.m.) w masywie Mont...
Wcześniej informowano o zaginięciu dwóch wspinaczy z Polski: 52-latka i 76-latka, którzy wyruszyli w Alpy 16 sierpnia, a później utracono z nimi kontakt. Na miejscu policja natrafiła na samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Auto było puste, prawdopodobnie stamtąd mężczyźni wyruszyli w góry.
Rzecznik MSZ przewiduje, że ostateczna identyfikacja może zakończyć się „w ciągu najwyżej dwóch dni”.
Wskazał też, że poszukiwania w rejonie, w którym doszło do zaginięcia, były bardzo wymagające. – To jedne z najwyższych Alp Szwajcarskich. Teren jest bardzo trudny, góry sięgają czterech tysięcy metrów – powiedział rzecznik MSZ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Nasza placówka otrzymała wczoraj wiadomość od służb poszukiwawczych i policji szwajcarskiej, że podczas kolejnego przelotu poszukiwawczego zostały zlokalizowane ciała dwóch osób, które mogą być naszymi obywatelami. Jedna z tych osób była na ścianie, druga niżej. Ciała zostały sprowadzone na dół, prowadzone jest śledztwo miejscowej prokuratury w tej sprawie, jeszcze w środę mają zostać przeprowadzone badania DNA i identyfikacja odnalezionych – poinformował Paweł Wroński.
W nocy z soboty na niedzielę w stolicy Armenii doszło do nietypowego incydentu z udziałem rosyjskiego myśliwca M...
Cztery reaktory elektrowni atomowej Gravelines we Francji zostały w niedzielę późnym wieczorem wyłączone, poniew...
Helsinki nie odnotowały ani jednego śmiertelnego wypadku drogowego przez cały ostatni rok – poinformowały władze...
Linie lotnicze Air India były ostrzegane przez indyjski urząd ds. nadzoru lotnictwa, że mogą zostać poddane sank...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W Dhace – stolicy Bangladeszu – doszło do katastrofy samolotu należącego do tamtejszych Sił Powietrznych. Maszyn...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas