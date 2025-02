Z przytaczanych przez AP danych radarowych U.S. Civil Air Patrol wynika, że ok. godz. 15:18 doszło do zdarzenia, w wyniku którego - jak powiedział komandor podporucznik Benjamin McIntyre-Coble ze Straży Wybrzeża - samolot gwałtownie utracił wysokość i prędkość. McIntyre-Coble nie chciał spekulować, co dokładnie się wydarzyło. Dodał, iż nie wie, by z Cessny nadany został sygnał alarmowy. Samoloty są wyposażone w awaryjny nadajnik lokalizacyjny, który wysyła sygnał, jeżeli znajdzie się w słonej wodzie - Straż Wybrzeża USA otrzymuje takie sygnały za pośrednictwem satelity, jednak w przypadku katastrofy lotu Bering Air 445 do tego nie doszło.

Wiadomo, że wszyscy pasażerowie byli pełnoletni. Zlokalizowano zwłoki trzech osób, ciała pozostałych ofiar mają być we wraku, ale - jak w rozmowie z CNN przekazał Salerno - na razie nie można do nich dotrzeć.

Sekretarz transportu Sean Duffy oświadczył, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wysłała do wyjaśnienia przyczyn katastrofy pracownika Biura Bezpieczeństwa Lotnictwa ds. Wypadków i Prewencji, a także lokalnych inspektorów bezpieczeństwa.

Czarna seria. Trzy katastrofy lotnicze w osiem dni

Katastrofa Cessny na Alasce to trzeci poważny wypadek lotniczy w Stanach Zjednoczonych w ciągu ośmiu dni. W środę 29 stycznia w Waszyngtonie samolot pasażerski linii American Airlines zderzył się z wojskowym śmigłowcem, w wyniku czego zginęło 67 osób. Dwa dni później w Filadelfii rozbił się samolot medyczny - zginęli wszyscy na pokładzie (sześcioro ludzi) oraz jedna osoba na ziemi.