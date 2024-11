Warszawa: Na nowej trasie tramwajowej do Wilanowa doszło do wypadku

Inwestycja kosztująca ponad miliard złotych umożliwia dotarcie do śródmieścia Warszawy w pół godziny. Z Wilanowa wyruszają dwie linie tramwajowe: 14 – prowadząca do Politechniki i na Ochotę oraz 16, która dowozi pasażerów na Marszałkowską, a dalej do ronda Radosława i pętli Piaski (połowa kursów na skróconej trasie do Muranowskiej). Tramwaje linii 14 odjeżdżają w godzinach szczytu co 8 minut, a linii 16 – co 4 min. W ciągu godziny przewidziano więc 22-23 odjazdy.