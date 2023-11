Na Morzu Czarnym zatonął turecki statek

Tragiczny wypadek autokaru w Wenecji. Nie żyje co najmniej 21 osób

We wtorek wieczorem z wiaduktu drogi w Mestre, lądowej części Wenecji, spadł autokar. Upadł z wysokości ok. 10 metrów na tory kolejowe i zapalił się. Zginęło co najmniej 21 osób - podają włoskie media.