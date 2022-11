Wstępne informacje wskazują, że samolot wpadł do jeziora podczas próby lądowania. Trwa ratowanie pasażerów - nie jest jasne, czy są ofiary katastrofy. Sieć Tanzania Broadcasting Corporation przekazała, że uratowano dotąd co najmniej 15 osób, ale nie wiadomo, ile osób było na pokładzie.



Według świadków powodem katastrofy mogła być fatalna pogoda - ulewny deszcz i silny wiatr.

Samolot leciał do Bukoby z Dar es Salaam, największego miasta Tanzanii, z międzylądowaniem w Mwanzie. Rozbita maszyna to turbośmigłowy ATR 42-300, którym lecieć może do 50 pasażerów.