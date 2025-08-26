W strefie OHP instruktor praktycznej nauki zawodu wraz z uczennicami i uczniem będą tworzyć fryzury dzienne, wieczorowe oraz awangardowe, prezentując swoje umiejętności na żywo; zostanie przygotowana wyjątkowa dubajska czekolada z jadalnym złotem – na oczach gości, przez doświadczonego cukiernika i szkoleniowca OHP. Odwiedzający będą mogli także skosztować świeżo wypiekanych paluchów z różnorodnymi dodatkami.

To wydarzenie będzie doskonałą okazją, by poznać potencjał młodych ludzi kształcących się w OHP oraz przekonać się, jak praktyka łączy się z pasją.

Współczesne wyzwania dla młodzieży będą omawiane także podczas dwóch paneli dyskusyjnych, których partnerem jest OHP. W panelu „Młodzi na rynku pracy 2025+: wyzwania, aspiracje i realia” swój udział zapowiedzieli: Jerzy Budzyn, komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy, Marcin Iskra, dyrektor generalny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marta Damm-Świerkocka, członek zarządu, PFR Portal PPK sp. z o.o., Kinga Woźniak, koordynatorka partnerstw, Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego, Krzysztof Inglot, założyciel, Personnel Service SA, oraz Liwiusz Laska, dyrektor generalny, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W panelu „Wielokulturowość i integracja – migracja, a młodzież w Polsce – uwarunkowania i wyzwania rynku pracy” swój udział zapowiedzieli: Jerzy Budzyn, komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy, Piotr Michalak, redaktor naczelny, Radio Poznań, Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Piotr Ostrowski, przewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Grzegorz Pietruczuk, burmistrz, Dzielnica Bielany Urząd m.st. Warszawy, Tomasz Tokarski, zastępca dyrektora, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, oraz Wioletta Samborska, dyrektor, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl