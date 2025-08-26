Aktualizacja: 27.08.2025 13:36 Publikacja: 26.08.2025 21:09
W strefie OHP instruktor praktycznej nauki zawodu wraz z uczennicami i uczniem będą tworzyć fryzury dzienne, wieczorowe oraz awangardowe, prezentując swoje umiejętności na żywo; zostanie przygotowana wyjątkowa dubajska czekolada z jadalnym złotem – na oczach gości, przez doświadczonego cukiernika i szkoleniowca OHP. Odwiedzający będą mogli także skosztować świeżo wypiekanych paluchów z różnorodnymi dodatkami.
To wydarzenie będzie doskonałą okazją, by poznać potencjał młodych ludzi kształcących się w OHP oraz przekonać się, jak praktyka łączy się z pasją.
Współczesne wyzwania dla młodzieży będą omawiane także podczas dwóch paneli dyskusyjnych, których partnerem jest OHP. W panelu „Młodzi na rynku pracy 2025+: wyzwania, aspiracje i realia” swój udział zapowiedzieli: Jerzy Budzyn, komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy, Marcin Iskra, dyrektor generalny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marta Damm-Świerkocka, członek zarządu, PFR Portal PPK sp. z o.o., Kinga Woźniak, koordynatorka partnerstw, Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego, Krzysztof Inglot, założyciel, Personnel Service SA, oraz Liwiusz Laska, dyrektor generalny, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W panelu „Wielokulturowość i integracja – migracja, a młodzież w Polsce – uwarunkowania i wyzwania rynku pracy” swój udział zapowiedzieli: Jerzy Budzyn, komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy, Piotr Michalak, redaktor naczelny, Radio Poznań, Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Piotr Ostrowski, przewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Grzegorz Pietruczuk, burmistrz, Dzielnica Bielany Urząd m.st. Warszawy, Tomasz Tokarski, zastępca dyrektora, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, oraz Wioletta Samborska, dyrektor, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska.
Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W strefie OHP instruktor praktycznej nauki zawodu wraz z uczennicami i uczniem będą tworzyć fryzury dzienne, wieczorowe oraz awangardowe, prezentując swoje umiejętności na żywo; zostanie przygotowana wyjątkowa dubajska czekolada z jadalnym złotem – na oczach gości, przez doświadczonego cukiernika i szkoleniowca OHP. Odwiedzający będą mogli także skosztować świeżo wypiekanych paluchów z różnorodnymi dodatkami.
To wydarzenie będzie doskonałą okazją, by poznać potencjał młodych ludzi kształcących się w OHP oraz przekonać się, jak praktyka łączy się z pasją.
Problematyka ochrony zdrowia należy do jednych z najważniejszych obszarów tematycznych XXXIV Forum Ekonomicznego...
Forum Ochrony Zdrowia już po raz XVI będzie jednym z ważniejszych obszarów tematycznych Forum Ekonomicznego w Ka...
Już za tydzień, 2 września, rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W programie konferencji przewidzi...
W obliczu coraz częstszych kryzysów humanitarnych – spowodowanych konfliktami zbrojnymi, zmianami klimatycznymi...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Jedność Europy jest ideą równie starą jak sam kontynent. Na przestrzeni wieków różne były ideowe i polityczne sp...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas