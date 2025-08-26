W panelu dyskusyjnym „Troska o pacjentów = troska o planetę: dekarbonizacja ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej” przedstawione zostanie, jak formuła ESG może poprawiać wyniki zdrowotne dla ludzi, jednocześnie dbając o planetę – od zielonych modeli dla zamówień publicznych i HTA z kryteriami środowiskowymi, przez niskoemisyjne badania kliniczne i paradygmaty terapeutyczne, po ład zarządczy, który wpisuje zrównoważenie w system bez uszczerbku dla dostępności, jakości i równości.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych czynników ryzyka oraz przedwczesnej śmiertelności w chorobach niezakaźnych (NCD) w naszym regionie. Zatem stawka jest wysoka i wymaga natychmiastowych rozwiązań poprzez politykę publiczną, innowacje i partnerstwa pomiędzy rożnymi interesantami oraz pomiędzy krajami regionu. W panelu swój udział zapowiedzieli: José Luis Castro (WHO, Szwajcaria), prof. Tadeusz Zielonka (Warszawski Uniwersytet Medyczny), David Kolář (AIFP, Czechy), Agnieszka Sznyk (INNOWO, Polska), Natalia Ciobanu (THINKT, Rumunia), Gergely Mészáros (EU PFF, Węgry) oraz prowadzący Tomasz Kluszczynski (ACESO, Polska). Uczestnicy panelu skoncentrują się na obecnych barierach, potencjalnych impulsach do działania oraz krajowych „playbookach”, które przyspieszą dekarbonizację w CEE. Jak mówi José Luis Castro: „Działania na rzecz klimatu to także działania na rzecz zdrowia”.

