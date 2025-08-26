Aktualizacja: 27.08.2025 13:36 Publikacja: 26.08.2025 21:05
W panelu dyskusyjnym „Troska o pacjentów = troska o planetę: dekarbonizacja ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej” przedstawione zostanie, jak formuła ESG może poprawiać wyniki zdrowotne dla ludzi, jednocześnie dbając o planetę – od zielonych modeli dla zamówień publicznych i HTA z kryteriami środowiskowymi, przez niskoemisyjne badania kliniczne i paradygmaty terapeutyczne, po ład zarządczy, który wpisuje zrównoważenie w system bez uszczerbku dla dostępności, jakości i równości.
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych czynników ryzyka oraz przedwczesnej śmiertelności w chorobach niezakaźnych (NCD) w naszym regionie. Zatem stawka jest wysoka i wymaga natychmiastowych rozwiązań poprzez politykę publiczną, innowacje i partnerstwa pomiędzy rożnymi interesantami oraz pomiędzy krajami regionu. W panelu swój udział zapowiedzieli: José Luis Castro (WHO, Szwajcaria), prof. Tadeusz Zielonka (Warszawski Uniwersytet Medyczny), David Kolář (AIFP, Czechy), Agnieszka Sznyk (INNOWO, Polska), Natalia Ciobanu (THINKT, Rumunia), Gergely Mészáros (EU PFF, Węgry) oraz prowadzący Tomasz Kluszczynski (ACESO, Polska). Uczestnicy panelu skoncentrują się na obecnych barierach, potencjalnych impulsach do działania oraz krajowych „playbookach”, które przyspieszą dekarbonizację w CEE. Jak mówi José Luis Castro: „Działania na rzecz klimatu to także działania na rzecz zdrowia”.
Rejestracja na Forum Ekonomiczne otwarta będzie tylko do 27 sierpnia 2025 r.
Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W panelu dyskusyjnym „Troska o pacjentów = troska o planetę: dekarbonizacja ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej” przedstawione zostanie, jak formuła ESG może poprawiać wyniki zdrowotne dla ludzi, jednocześnie dbając o planetę – od zielonych modeli dla zamówień publicznych i HTA z kryteriami środowiskowymi, przez niskoemisyjne badania kliniczne i paradygmaty terapeutyczne, po ład zarządczy, który wpisuje zrównoważenie w system bez uszczerbku dla dostępności, jakości i równości.
Podczas XXXIV Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 2 do 4 września w Karpaczu, Ochotnicze Hufce Pracy zapr...
Forum Ochrony Zdrowia już po raz XVI będzie jednym z ważniejszych obszarów tematycznych Forum Ekonomicznego w Ka...
Już za tydzień, 2 września, rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W programie konferencji przewidzi...
W obliczu coraz częstszych kryzysów humanitarnych – spowodowanych konfliktami zbrojnymi, zmianami klimatycznymi...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Jedność Europy jest ideą równie starą jak sam kontynent. Na przestrzeni wieków różne były ideowe i polityczne sp...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas