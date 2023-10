Niemiecka prasa: Dobry Donald (Tusk) kontra zły Donald (Trump)

Jak pisze Wetzel, w przyszłości, tak jak obecnie, będą istniały kwestie, co do których nie ma jedności w Unii. Znacznie bardziej niebezpieczne jest jednak jego zdaniem to, że w minionych latach „niepokojąco duża” liczba rządów kwestionowała fundament wartości i polityczny kanon Wspólnoty. „Wystarczają im miliardy płynące z Brukseli. To osłabiło Europę od wewnątrz i w relacjach ze światem zewnętrznym. Dzięki temu konkurencyjne mocarstwa takie jak Chiny i Rosja zyskały możliwość dzielenia Unii poprzez wykorzystywanie rządów, dla których Europa nic nie znaczy” – wyjaśnił.

Na horyzoncie czai się Donald Trump

Zdaniem komentatora stanowisko Polski w poszczególnych kontrowersyjnych kwestiach, takich jak migracje czy energetyka, nie ma w tej sytuacji wielkiego znaczenia. „Dla Europy o wiele ważniejsze jest to, że w Warszawie znów rządzi ktoś, kto zna wartość silnej UE i może przyczynić się do jej wzmocnienia oraz przestanie podkopywać jej fundamenty” – czytamy w komentarzu.

Europa w nadchodzących latach będzie potrzebowała siły – wojna w Ukrainie potrwa długo. Wojna na Bliskim Wschodzie miejmy nadzieję nie wybuchnie, a jeśli tak, to będzie katastrofalna. „A na horyzoncie czai się już drugi Donald, którego nazwisko brzmi Trump. Jeżeli znów wprowadzi się do Białego Domu, to UE będzie bardzo wdzięczna polskiemu Donaldowi za to, że wprowadził na powrót Polskę do obozu przyjaciół Europy” – podsumowuje Wetzel.

Kluczowa rola prezydenta Dudy

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) analizuje natomiast rolę prezydenta Andrzeja Dudy w relacjach z UE po utworzeniu rządu przez dotychczasową opozycję. Reinhard Veser zwraca uwagę na przyjętą przed wyborami ustawę, która zapewnia prezydentowi większe kompetencje w polityce europejskiej. „Może dojść do sytuacji, że na szczytach UE Polska reprezentowana będzie przez dwóch spierających się ze sobą przedstawicieli” – podkreślił autor. Ustawa zawiera jego zdaniem szereg przepisów, które pozwalają Dudzie na utrudnianie nowemu rządowi resetu w stosunkach z Brukselą.

Po porażce PiS w wyborach, prezydentowi przypadła „kluczowa rola” w polskiej polityce – ocenił komentator „FAZ”. Szanse na zrealizowanie przez zwycięzców obietnic wyborczych zależą od tego, czy Duda zajmie konstruktywne stanowisko – uważa Veser.