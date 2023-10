Wybory 2023. Kiedy powstanie nowy rząd? Prezydent wykonuje ruch

Dwa dni po wyborach parlamentarnych przewodniczący Platformy Obywatelskiej, lider Koalicji Obywatelskiej i były premier z czasów rządów PO-PSL, Donald Tusk, apelował do prezydenta Andrzeja Dudy o "szybkie decyzje". - Panie prezydencie, ludzie czekają - przekonywał. Oświadczył też, że "wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili".

Skrócenie kadencji Sejmu, koalicja PiS-PSL?

Kadencja Sejmu trwa do 14 listopada. Marcin Mastalerek mówił, że "nie ma żadnego powodu, by posłom tej kadencji skracać kadencję". - Ja rozumiem nerwowość przewodniczącego Tuska, bo on wie, że im dalej od wyborów tym ten entuzjazm jest mniejszy i niektórzy partnerzy, prawdopodobnie, przypomną sobie co mówili w kampanii wyborczej - komentował przyszły prezydencki minister.

W mediach pojawiają się doniesienia, że PiS podejmuje próby nawiązania rozmów w sprawie ewentualnej koalicji z PSL. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oficjalnie odrzucają taką możliwość. Zjednoczona Prawica, czyli PiS i Suwerenna Polska oraz przedstawiciele Kukiz'15, Partii Republikańskiej i Stowarzyszenia OdNowa, którzy weszli do Sejmu z listy PiS, będzie miała w nowym Sejmie 194 mandaty - o 37 za mało do większości bezwzględnej. PSL z list Trzeciej Drogi wprowadziło do Sejmu 27 posłów, zatem ewentualna koalicja PiS-PSL nie miałaby większości w parlamencie.

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica deklarują, że chcą stworzyć wspólny rząd.