Nowy prezydencki minister mówi, że Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę

Na uwagę, że Partia Razem ma za mało posłów, by wybrać Tuska, Mastalerek odparł, że będzie to "wielki test dla wiarygodności takich lewicowych formacji jak Partia Razem". - Oni do tej pory zachowywali się jak ideowi socjaliści. I będą mieli test - odparł. - Więcej osób zarówno z lewicy, środowisk mniej ideowych niż Partia Razem, bo to są ideowi socjaliści. Co do Partii Razem ja nie wiem jak oni zdadzą ten test wiarygodności. Stąd nerwowość Tuska - odparł.



PiS koncertowo zawalił kampanię? Marcin Mastalerek: Tak

Następnie Mastalerek odpowiadał na krótkie pytania, na które udziela się odpowiedzi "Tak", albo "Nie".



Czy Władysław Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Donald Tusk? "Tak" - odparł. Czy Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę? "Tak" - stwierdził. Twierdząco odpowiedział również na pytanie czy PiS "koncertowo zawalił tę kampanię".



Mówiąc o Kosiniaku-Kamyszu jako lepszym premierze Mastalerek stwierdził, że jest on "bardziej otwarty" i "bardziej kompetentny jeśli chodzi o sprawy w Sejmie". - Tusk prowadzi wszystkie sprawy w sposób autorytarny, to jest największe oszustwo polskiej polityki. Człowiek, który przebiera się za demokratę prowadzi sprawy PO w sposób autorytarny - odparł. - Jarosław Kaczyński też się w taki sposób zachowuje, zbudował swoją prywatną partię i może sobie robić z nią co chce. Ale Jarosław Kaczyński nie krzyczy, że jest największym demokratą na świecie, jest demokratą większym niż Donald Tusk. Bo w PiS-ie, paradoksalnie, jest więcej demokracji niż w PO - mówił.