Polityk pytana była też o to, czy świadczenia socjalne dla Ukraińców w Polsce powinny zostać utrzymane. Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiedziała, że „wszyscy, którzy pracują w naszym kraju powinni być traktowani w taki sam sposób, jak pracują Polacy”. Dodała jednak, że „osób, które nie pracują w naszym kraju jest coraz mniej, więc problem sam się rozwiąże”.

Kidawa-Błońska o relokacji migrantów i zmianach w TVP

Przymusowa relokacja migrantów? - Nie wydaje mi się, by ktokolwiek proponował Polsce przyjęcie kolejnych osób do naszego kraju. Każdy kraj ma jakąś wydolność. My chyba osiągnęliśmy już stan nasycenia - powiedziała Kidawa-Błońska. Jej zdaniem granice europejskie muszą być bardziej szczelne. - To, co dzieje się we Włoszech to duży problem i to się nie zatrzyma. To bardzo poważny problem i chyba tak łatwo nie da się tego rozwiązać - stwierdziła. Jak dodała polityk, udałoby się zatrzymać zjawisko, „gdyby te osoby chciały zostawać w swoich krajach, więc tam trzeba rozwiązywać problemy” .

Wiceszefowa PO zapowiedziała także zmiany w TVP. - Sprawa Rady Mediów Narodowych powinna być bardzo szybko załatwiona. Ciało niekonstytucyjne, odebrało kompetencje KRRiT. Bardzo prosto takie ciało rozwiązać, ustawowo - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Wiceprzewodnicząca PO Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała w rozmowie z Radiem Zet, że „jest scenariusz, który pozwoli stworzyć media publiczne, które będą miały duże znaczenie w informowaniu, edukowaniu i wprowadzeniu kultury”. - Wszystkie partie opozycyjne są co do tego zgodne, jak to trzeba zrobić i to będzie zrobione - dodała Małgorzata Kidawa-Błońska.