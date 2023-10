Krzysztof Bosak: Nie trzeba we wszystkim zgadzać się z Januszem Korwin-Mikkem

- Pierwszoplanowe role w kampanii Konfederacji odgrywamy obecnie Sławomir Mentzen i ja, a nie pan Janusz, który oddał przywództwo swojej formacji - dodał Bosak. Korwin-Mikkego nazwał „starszym człowiekiem (ma 80 lat - przyp. red.), który ma duży szacunek swoich sympatyków za 40 lat nieprzejednanej walki o wolność gospodarczą, walki z lewicą”. - Wiele osób szanuje go za konsekwencję w sprawach gospodarczych, co nie oznacza, że trzeba się z nim zgadzać we wszystkich sprawach - zaznaczył.



Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że „Janusz Korwin-Mikke robi dobre indywidualne wyniki, ale w ogólnym bilansie jego obecność w Konfederacji wynika bardziej z dorobku i pozycji środowiskowej, niż z pozyskiwania nowych wyborców dla całego projektu”.