Wątpliwości ws. udziału Scheuring-Wielgus w debacie. "Odkąd jest w Lewicy reprezentuje nasz program"

Posłanka była pytana o eskalację w konflikcie bliskowschodnim po ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października.



Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o ataku Hamasu na Izrael: Aby oczy świata nie odwróciły się od Ukrainy

- Mamy sytuację ekstremalną, sytuację eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Polska dyplomacja musi uważnie obserwować to, co tam się dzieje. Musimy brać pod uwagę co to znaczy dla naszego regionu, dla sytuacji Polski, a przede wszystkim co to znaczy dla sytuacji wojny w Ukrainie. Oczy świata zwracają się dziś w kierunku Bliskiego Wschodu, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że ta eskalacja, ten konflikt trwa od wielu lat - odparła posłanka.



- Niestety możemy spodziewać się, że akcje odwetowe będą nie mniej brutalne - dodała.



- Musimy być przygotowani na to, jak nie dopuścić do tego, by odwracające się oczy świata od sytuacji na Ukrainie, zupełnie o tej sytuacji nie zapomniały. Bo gdyby tak się stało byłoby to w interesie Rosji - zauważyła też.