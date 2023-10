Krzysztof Bosak o debacie w TVP: A co ten Niemiec Weber tak ważny dla Kaczyńskiego? O co chodzi?

Marszałek Sejmu dla Konfederacji za poparcie dla rządu? Krzysztof Bosak odpowiada

A czy fotel marszałka Sejmu jest warunkiem, by poprzeć ewentualny rząd mniejszościowy, gdyby w przyszłym Sejmie nie wyłoniła się żadna większość?



- My absolutnie na ten temat nie spekulujemy - uciął temat. - Rząd, żeby powstał, musiałby mieć większość z nami, która zgadza się w tych fundamentalnych założeniach z nami. My absolutnie tego nie widzimy, widzimy przeciwny kierunek: fascynacji wprowadzania Polakom nowych kosztów życia, nowych regulacji, zadłużania, inflacji. Dość tego - podkreślił Bosak.



Na co Konfederacja liczy w wyborach?

Lider Ruchu Narodowego był też pytany o ostatnie sondaże, w których Konfederacja traci poparcie.



- Jak się weźmie ostatnie cztery lata i spojrzy na skrajne odczyty sondażowe to Konfederacja miała od 4 do 15 proc. Natomiast średnia sondażowa w ostatnim czasie kształtuje się znacznie lepiej niż przez ostatnie cztery lata - jesteśmy typowani od 9 do 12 proc. To daje szanse na kilkudziesięcioosobowy klub poselski. My o to walczymy. Liczy się tylko wynik w dniu wyborów. My jesteśmy pewni, że sondażownie będą nas zaniżać, będziemy atakowani w różny sposób - odparł.



Bosak przekonywał, że w walce o głosy ma pomóc plan Sławomira Mentzena, by oblecieć helikopterem 10 miast w dwa dni.