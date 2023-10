Radomir Wit: Politycy PiS szkoleni z tego, jak nie odpowiadać na pytania

Wit został zapytany o kulisy pracy sejmowego reportera.

Radomir Wit: Zadawanie pytań politykom i polityczkom w Sejmie jest potrzebne

- Zawód korespondenta sejmowego ma w sobie element nieprzewidywalności. To sprawia, że praca nie jest poddana rutynizacji. Bardzo często zdarza się, że przychodzisz do pracy i cały twój plan dnia zostaje wywrócony do góry nogami, bo dzieje się coś czego nikt nie przewidział. Jestem głęboko przekonany o tym, że zadawanie pytań politykom i polityczkom w Sejmie jest potrzebne - mimo tego, że często nas obrażają i ignorują – bo wzbudza w nich presję, która zmusza do tłumaczenia się z decyzji, które podejmują - podkreślił reporter.

W przypadku trzeciej kadencji PiS-u, pacyfikacja wolnych i niezależnych mediów będzie jednym z ich priorytetowych planów Radomir Wit, dziennikarz i reporter TVN24

Zdaniem dziennikarza, "Mamy do czynienia z rosnącą agresją polityków PiS-u w stosunku do dziennikarzy".

Radomir Wit komentuje swoje starcie z Rafałem Bochenkiem

- Politycy obozu władzy są szkoleni z tego, jak nie odpowiadać na pytania i ignorować dziennikarzy. Deprecjacja naszej pracy to systematycznie realizowany plan, który powstał w głowach PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego. Celem jest stworzenie poczucia, że dziennikarze nie są po to, żeby zadawać niewygodne pytania politykom i patrzyć władzy na ręce. Widzimy to po tym jak politycy PiS-u traktują dziennikarzy, to skrzętnie opracowana strategia oparta na szkoleniach - podkreślił publicysta.