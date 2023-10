Donald Tusk szuka energetyków po marszu miliona serc. Tuskobus będzie jeździł aż do ciszy wyborczej

Co teraz składa się więc na finałowe przesłanie Tuska? Jeden element to środki unijne. Tusk w Zgierzu zwracał uwagę na to, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mogły już posłużyć do utylizacji i rekultywacji wysypiska, niedaleko którego odbyła się konferencja prasowa. Tusk powtórzył, że po wyborach – wygranych przez Koalicję Obywatelską – pieniądze z KPO do Polski trafią. Również w Koninie Tusk mówił o środkach unijnych i ich blokadzie z winy PiS.

Drugim tematem są wspomniane prawa kobiet i mobilizacja wokół tego tematu. Tusk stwierdził w środę, że te wybory rozstrzygną o sytuacji kobiet w Polsce.

Nowym elementem jest też zmiana atmosfery w ramach całej opozycji. Jeszcze przed marszem 1 października doszło do spotkania liderów, pierwszego od czasu ustaleń paktu senackiego. A w trakcie samego marszu Donald Tusk pozdrowił liderów Trzeciej Drogi, którzy na marszu się nie pojawili, bo prowadzili wtedy swoją kampanię w terenie. Na koniec kampanii każda z partii opozycyjnych tworzących pakt senacki ma walczyć o swoich wyborców i nie przeszkadzać sobie wzajemnie. To powinno zagwarantować więcej mandatów, niż mają PiS i Konfederacja razem, a to umożliwi stworzenie rządu.

