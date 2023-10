Wywiad z Olgą Tokarczuk czołówką "The Guardian". Pisarka ma nadzieję na zmianę władzy w Polsce

Tokarczuk stwierdziła, że nie jest zaskoczona utratą poparcia PiS, nawet gdy polska gospodarka dogoniła zachód, wyprzedzając tego lata Hiszpanię w unijnym indeksie zamożności gospodarstw domowych.

- W Polsce mamy jedną z najwyższych od dłuższego czasu w Unii Europejskiej stopę inflacji, ponadprzeciętny dług publiczny, a jednocześnie niewykorzystanie pieniędzy przekazanych przez UE na krajowy plan naprawczy – wyliczała.

- Wielu Polaków zadaje sobie zapewne to samo pytanie co ja: gdzie jest ten wzrost? Jeśli poparcie dla PiS spada, to dlatego, że widzimy, że Polska marnuje swoje zasoby, źle zarządza gospodarkę i niszczy różnorodność - dodała.

Nieliberalny zwrot w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza na Węgrzech i w Polsce, często wyjaśnia się jako bunt przeciwko kosmopolitycznym i wielokulturowym wartościom wyznawanym przez Zachód. Ale Tokarczuk powiedziała, że dostrzega także w swoim kraju przeciwny nurt – tęsknotę za różnorodnością kulturową w regionie, który został zniszczony przez lata rządów nazistowskich i ery sowieckiej.

- Jednorodność nie jest w tej części Europy naturalna, wiele osób ma poczucie, że czegoś brakuje – oceniła pisarka.