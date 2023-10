Szymon Hołownia: Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS

Według Szymona Hołowni koalicja Polski 2050 i PSL jest alternatywnym wyborem aż 19 proc. wyborców PiS - na to wskazują wewnętrzne badania Trzeciej Drogi.



Jak mówił Hołownia, ma ona być "etapem dla niektórych odchodzących z PiS".



Lider Polski 2050 uważa, że cała opozycja zgadza się co do tego, iż albo Trzecia Droga dostanie się do Sejmu, albo Polsce grozi trzecia kadencja rządów PiS, tym razem najprawdopodobniej w koalicji z Konfederacją.



Hołownia zapewniał, że Trzecia Droga nie jest "partią zapasową" dla sympatyków PO - wybiera ją zupełnie inny elektorat, głównie niezdecydowani mieszkańcy małych miast i wsi.