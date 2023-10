Ile osób brało udział w Marszu Miliona Serc? Warszawski ratusz podał szacunkową liczbę

W połowie lipca przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, były premier z czasu rządów PO-PSL, w oświadczeniu dla mediów zapowiedział zorganizowanie Marszu Miliona Serc w Warszawie.

- Jestem przekonany, że spotkamy się 1 października po to, żeby na kilka tygodni przed wyborami już nikt nie miał wątpliwości, że ludzi dobrych jest więcej, ludzi odważnych, zdecydowanych jest więcej i że więcej nie pozwolimy na to, żeby to zło panoszyło się nie tylko na szczytach władzy, ale też w naszym codziennym życiu - mówił w lipcu.

Ile osób wzięło udział w Marszu Miliona Serc 1 października w Warszawie? Pytany o to rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji zaznaczył, że policja od kilku lat nie podaje tego typu liczb i teraz też nie zamierza zmieniać tej praktyki. Podinsp. Marczak zaznaczył, że policja chce, by była oceniana przez pryzmat bezpieczeństwa. Poinformował, że wydarzenie zabezpieczały tysiące funkcjonariuszy.