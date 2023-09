- Grupa 1500 osób, niezwykle profesjonalne i rzetelne badania. Oni (PiS - red.) mają 34,9 proc.. My mamy 32,8 proc.. 9,7 proc.ma Lewica, 9,5 proc. Trzecia Droga i 9,3 proc. Konfederacja - dodał.

- Mi to nie wystarcza i wam pewnie też, ale gdyby tak się wybory skończyły, słowa, które wybrzmiały przed chwilą "Października 15-ego pogonimy Kaczyńskiego" się spełnią - powiedział Tusk.

PiS dysponuje swoim wewnętrznym sondażem. Wyniki dają partii trzecią kadencję

Z informacji Onetu wynika, że PiS będzie nadal polaryzował elektorat i zaostrzał przekaz, ponieważ dzięki takiej strategii partia jest w stanie zmobilizować elektorat, który dawał jej zwycięstwo w 2015 i 2019 roku.

Portal twierdzi, że w PiS coraz silniejsze jest przekonanie, że partia ta zmierza nie tylko po wyborcze zwycięstwo, ale też po pozostanie u sterów władzy.

PiS dysponuje wewnętrznymi sondażami, z których wynika, iż partia rządząca zmierza po trzecią kadencję u władzy - pisze Onet, który przedstawia plan PiS na ostatnie tygodnie kampanii wyborczej.

Z sondaży wynika, że realny jest scenariusz, w którym Trzecia Droga nie przekracza progu wyborczego (8 proc. ponieważ Trzecia Droga startuje jako koalicyjny komitet wyborczy - red.) i nie wejdzie do Sejmu co da zwycięskiemu PiS-owi "premię" podobną do tej, jaką w 2015 roku dało mu nie wejście do Sejmu Lewicy startującej jako koalicja.