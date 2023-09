Jakub Banaś: Konfederacja ma program dla kobiet i je wspiera

Czytaj więcej Polityka Jakub Banaś: To atak na moją rodzinę zmusił mnie do startu w tych wyborach Konfederacja może poprowadzić Polskę do przełomu i zrekonstruować scenę polityczną - mówił Jakub Banaś, kandydat Konfederacji w Warszawie nr 2 na liście, w rozmowie z Michałem Kolanko, argumentując swoją decyzję o starcie z list Konfederacji.

Jak stwierdził Jakub Banaś, „nie róbmy z siebie hipokrytów i political correct”. - Od razu wielkie emocje i wielkie słowa – to właśnie mnie irytuje w polityce. Tu podstawową zasadą jest przesada, hiperbolizacja, wszędzie emocje, podniecanie się. Powiedziała, że jest „blondynką” i co? Nie użyła wulgarnych słów - powiedział polityk.

- Ja przyjąłem wielką ilość szamba i hejtu – wiem, co to znaczy. Najpierw od PiS a później od opozycji i wszystkich dziennikarzy, jak stałem się kandydatem Konfederacji. Więc niech mi nikt nie mówi – bo wiem, co mówię i jestem tu wiarygodny – że określanie kogoś, że jest „blondynką” to jest jakaś obraza - powiedział Banaś. - Padały w polskiej polityce takie słowa i zarzuty, które są dużo poważniejsze, choćby zarzut w stosunku do Konfederacji – kompletnie nieuprawniony, krzywdzący i taki, który powinien być rozstrzygany przez sąd. Chodzi o mówienie o tym, że mamy jakieś ruskie konotacje. To jest poważny zarzut, zarzut o zdradę stanu, o powiązanie z obcym mocarstwem, które jest wrogie wobec Polski - dodał. - To gdzie jest ta odpowiedzialność za słowo? - pytał.

Koalicja z PiS? Banaś: Nie. My idziemy po zmianę systemową

Polityk zapytany został także, czy zgodziłby się na koalicję z PiS. - Jestem pragmatykiem i jako pragmatyk mówię: żadnych koalicji z PiS i z PO. To nam nie będzie służyć i nie będzie to służyć Polsce. My idziemy po zmianę systemową - powiedział Banaś. - Ja mam odruch wymiotny jak spotykam się z taką logiką, dlatego w Konfederacji są ludzie, którzy mają swój własny biznes i własną niezależność finansową. Skąd politycy mają pieniądze? Mamy taką polską hipokryzję, że politycy muszą mało zarabiać - dodał. Jak szef KAS-u może zarabiać 7-8 tysięcy złotych brutto? To jest skandal. Człowiek odpowiedzialny za zbieranie miliardów, który ma decyzje na setki milionów, zarabia tyle, co przedstawiciel handlowy na początku swojej drogi. Z drugiej strony Polacy godzą się na to, że jest systemowa korupcja, wyciek pieniędzy publicznych. To jest tragedia i systemowy problem - zaznaczył.

- Ja idę w konfrontację z aparatem PiS, bo uważam, że PiS realnie zdradził ideały, z którymi szedł po władze. Słusznie zdiagnozował rządy PO, które były w kontrze do Polaków i dbała o własne interesy. Ale bardzo szybko zaczął robić dokładnie to samo - nawet uczeń przewyższył mistrza. Oni kradną w sposób systemowy i marnują pieniądze. Wygenerowany dług będziemy spłacać wszyscy i on zabije polską gospodarkę - podkreślił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Jakub Banaś. - Naszym celem jest zmiana tonu debaty politycznej i do tego celu się konsekwentnie przybliżamy. Jeżeli Konfederacja będzie miała duży klub w Sejmie, to spowoduje, że obecny establishement będzie się musiał dogadać, ale to spowoduje też jego głęboką dezintegrację - podkreślił. - Ja mam do PiS zarzut co do operacyjności, tego jak to wygląda. W tej operacyjności naprawdę realnie, jak sobie to przypomnimy, przypominają PRL, partię komunistyczną - zaznaczył.