To jeden z elementów szerszego planu KO, który zakłada próbę dotarcia do osób niezdecydowanych, a także do wyborców PiS. W czwartek KO rozpoczęła pierwszą w tej kampanii na taką skalę akcję z użyciem spotów telewizyjnych. Tego samego dnia ruszyła ich emisja w telewizji Polsat. To ma być kolejny sposób – jak słyszymy ze sztabu KO – na dotarcie właśnie do wyborców PiS oraz do tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji.

Koalicja Obywatelska będzie grać aferą wizową

– Nasze wewnętrzne badania pokazują, że afera wizowa działa jako temat. Stąd nasze coraz większe zaangażowanie. Chcemy dotrzeć z tą sprawą do nowych segmentów elektoratu – mówi jeden z naszych dobrze poinformowanych rozmówców. KO prowadzi również intensywną kampanię w internecie wokół afery wizowej.

Dla Koalicji kluczowym wydarzeniem – poza objazdem Tuskobusa – jest zbliżający się marsz 1 października. To ma być moment mobilizacji, który zbuduje impet na ostatnie dwa tygodnie kampanii wyborczej – aż do dnia jej zakończenia. Co na to PiS?

– Nie popełnimy błędów, które dały PO paliwo przed poprzednim marszem – twierdzi jeden z naszych rozmówców z PiS.

PiS planuje na początku października konwencję wyborczą w Katowicach. – Ta konwencja ma nas poprowadzić do zwycięstwa – powiedział w czwartek w radiowej Jedynce bliski współpracownik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal. Jednocześnie zapowiedział też „kilka niespodzianek” w trakcie konwencji. PiS ogłosiło niedawno akcję „10 mln ulotek”, które mają trafić do 10 mln wyborców – tylu, ilu poparło w 2020 roku prezydenta Andrzeja Dudę.