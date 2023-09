Tomasz Grabarczyk: Brakuje polityków, którzy nie stoją po stronie antysamochodzizmu

Zdaję sobie sprawę, że będąc posłem, nie będę decydował o tym, w jaki sposób to miasto funkcjonuje. Od tego są władze samorządowe, ale będąc posłem mam różnego rodzaju narzędzia, jak interpelacje, interwencje, możliwość tworzenia zespołów, umawiania się na różnego rodzaju rozmowy, lobbowanie. Chcę robić wszystko, by wypychanie kierowców z miasta nie postępowało. Np. będę chciał powołać zespół do spraw zmotoryzowanych, na który serdecznie zaproszę przedstawicieli łódzkiego magistratu, by zrozumieli, że pozbywanie się kierowców z centrum nie jest dobre dla rozwoju miasta. Bo ludzie nie posługują się samochodem z powodu fanaberii, tylko używają go do praktycznych celów, jak dojazd do pracy, szkoły czy na spotkania. Auto stanowi dla nich narzędzie.

A poza transportem?

Drugim priorytetem jest kwestia demografii i rozwoju miasta. Łódź przeżera olbrzymie środki, zwłaszcza na spółki miejskie. Należy zrobić porządny audyt tego, co się dzieje w magistracie i w spółkach, ile pieniędzy jest tam traconych i dobrze by było, żeby robili to ludzie, którzy nie są związani z ekipą rządzącą. Prezydent Zdanowska potrafi wszystko przykryć marketingiem i dobry PR-em – 600. urodziny Łodzi, festiwale, nagrody, konkursy itd., ale coraz bardziej widać, że miasto się wyludnia, starzeje i zadłuża. Wiem, że bardzo mało polityków obchodzi to, co się będzie działo w 2050 roku, ale według danych GUS mieszkańców Łodzi ma być wtedy tylko ok. pół miliona.

Trzecim punktem jest komunikowanie się z mieszkańcami, bo nie czują się oni przez władzę wysłuchani.

Ile interwencji w Urzędzie Miasta Łodzi przeprowadzili w ostatniej kadencji posłowie Konfederacji?

Nie mieliśmy posła z Łodzi. Jak się ma 40 okręgów i tylko 11 posłów, to ciężko, żeby poseł z Gdyni czy z Katowic jeździł regularnie do Łodzi i tu interweniował. Natomiast na podstawie działalności Kobiet Konfederacji, które są prowadzone przez Klaudię Domagałę, były poselskie interwencje chociażby w Szpitalu Matki Polki, w związku ze skandalicznymi warunkami dotyczącymi opieki okołoporodowej. Może więc w magistracie tych interwencji jeszcze nie było, ale w obronie mieszkańców Łodzi - tak.

Co oprócz możliwości przeprowadzania interwencji daje bycie posłem?

Po pierwsze, chcę wykorzystywać swoje możliwości do tego, żeby spotykać się z władzami miasta, spotykać się z mieszkańcami, może w niektórych sprawach po prostu być mediatorem, łącznikiem. Chcę też promować pewnego rodzaju rozwiązania.