- Na przykład jak się pan mnie spyta, to ja powiem, że postulat minimum to jest bon edukacyjny i bon zdrowotny, żeby pozbyć się tego socjalizmu - powiedział dodając, że odpowiednie zapisy są w programie Konfederacji. - Myślę, że byłoby jeszcze warunkiem dodatkowym, żeby z podatkami coś zrobić, bo przecież to, co jest w tej chwili, to jest nie do przyjęcia - dodał.