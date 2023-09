Leszek Miller nie będzie głosował na Lewicę. "Chcę, żeby PiS przegrał wybory"

- Bo dzisiaj praktycznie już nikt się nie liczy z kwestiami dochodu, dlatego że budżet państwa został przez rządzących doprowadzony do swego rodzaju atrapy. Skoro miliardy złotych są wydatkowane poza budżetem, to budżet nic nie znaczy - mówił w Radiu Zet Leszek Miller przyznając, że "obiecać można wszystko" i że postępuje tak dziś i rząd, i opozycja.

Czytaj więcej Wybory Program Lewicy może kosztować setki miliardów. Czarzasty: To nie rozdawnictwo - Ani Platforma, ani PiS jeszcze nie ogłosiły swojego programu - tak współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty odniósł się w RMF FM do danych, według których obietnice wyborcze Lewicy są najdroższe.

Na kogo zagłosuje Leszek Miller?

Leszek Miller odniósł się także do nadchodzących wyborów parlamentarnych. Głosowanie do Sejmu i Senatu odbędzie się 15 października. Komentując sondaże wyborcze były premier zaznaczył, że Koalicja Obywatelska ani razu nie znalazła się na szczycie. - Ale myślę, że coraz bardziej do świadomości wyborców, zwłaszcza tych niezdecydowanych, będzie docierać myśl, że trzeba oddać głos na tych, którzy mają szansę wygrać - przynajmniej ja to zrobię. Ja zagłosuję na Koalicję Obywatelską, (...) bo chcę, żeby PiS przegrał wybory - powiedział.

Miller ocenił, że KO to jedyne ugrupowanie, które może wygrać z PiS-em. Według niego, jeśli obecna opozycja przegra wybory parlamentarne 15 października "będą winni ci, którzy nie chcieli jednej listy".