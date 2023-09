Sześć tygodni obietnic. Zaczyna się najważniejszy etap kampanii wyborczej

Program modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych budowanych z wielkiej płyty – to pierwszy z pięciu kampanijnych pomysłów PiS zaprezentowanych na starcie nowego sezonu politycznego. Kolejne będą prezentowane aż do soboty w podobnym formacie – rano zapowiedź w mediach społecznościowych, później konferencja prasowa z udziałem jednego z liderów. Z naszych informacji wynika, że propozycja ogłoszona we wtorek ma dotyczyć sfery usług społecznych.

PiS w sobotę 9 września zaprezentuje cały program. A ujawniane stopniowo propozycje mają być kierowane do konkretnych grup elektoratu, które zostały wybrane wcześniej przez sztab. Poprzednio PiS ujawniło propozycje w trakcie konwencji programowej. – Zdecydowaliśmy się na inny format, by spróbować zdominować cały pierwszy tydzień września – mówi jeden z naszych informatorów z klubu PiS.

Program, referendum oraz budowanie polaryzacji z Donaldem Tuskiem i PO to mają być trzy główne wątki kampanii PiS do 15 października.

W PiS trwają też dyskusje o listach wyborczych, które zostały ogłoszone w ubiegły weekend. Jednym z największych zaskoczeń jest brak na listach posła Tomasza Latosa, szefa sejmowej Komisji Zdrowia i wieloletniego parlamentarzysty. Nie ma też Adama Niedzielskiego i minister klimatu Anny Moskwy. Jak jednak słyszymy, Moskwa pozostaje w dobrych relacjach z Nowogrodzką, a ze względu na znajomość tematów europejskich, języków oraz dostrzeganą przez władze PiS lojalność ma szansę na start w przyszłym roku w wyborach do PE.