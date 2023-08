Czytaj więcej sondaż Sondaż: Koalicja Obywatelska coraz bliżej PiS. Duży spadek poparcia Konfederacji W ciągu ostatniego miesiąca Koalicja Obywatelska zanotowała niemal dwukrotnie większy wzrost poparcia, niż Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe partie zanotowały spadki, a największy Konfederacja - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Niezdecydowanych w omawianym sondażu jest aż 10,4 proc. To oznacza, że co dziesiąty ankietowany nie wie, na kogo zagłosować. i 99 proc. ankietowanych z tej grupy chce, aby Jarosław Kaczyński i Donald Tusk stanęli do debaty.