Wielki błąd Bidena i Harris – czy demokraci stracą USA na własne życzenie?

Biden słynie z gaf: Portorykańczycy i śmieci

Dziennikarz podkreśla, że w ostatnich dniach kampanii Joe Biden, znany z gaf i niefortunnych wypowiedzi, nie powinien zabierać głosu publicznie. „Bidenowi nie chodziło o to, że Portorykańczycy są śmieciami, ale wyszło, jak wyszło” – mówi Bielecki, wskazując na błędy w komunikacji ze strony otoczenia Bidena. Tymczasem Trump sprawnie wykorzystuje takie gafy, podbijając swoją wiarygodność w oczach przeciętnego wyborcy.

„Problemem nie jest Biden, ale jego otoczenie,” stwierdza Bielecki, dodając, że każdy błąd może kosztować Demokratów kluczowe głosy. Dziennikarz krytycznie ocenia otoczenie Bidena, które nie zdołało odpowiednio przygotować prezydenta, mimo że każda wypowiedź na końcu kampanii ma ogromne znaczenie dla niezdecydowanego elektoratu.

USA w przededniu wyborów prezydenckich: polaryzacja, polaryzacja i polaryzacja

Ameryka jest dziś bardziej spolaryzowana niż kiedykolwiek, a różnice te przekładają się bezpośrednio na stabilność poparcia dla kandydatów. „To niemalże dwa osobne narody” – mówi Bielecki, zauważając, że Trump i Harris stali się symbolami tych różnic. Polaryzacja wyborców zmniejsza możliwości, by Harris mogła skutecznie przejąć część elektoratu Trumpa.

„Trump jest do tego lepiej przygotowany niż w 2021 roku” – ostrzega Bielecki, analizując plan republikanów, by walczyć o Biały Dom za pomocą prawniczych manewrów

Choć Partia Demokratyczna przeforsowała ambitne programy reform, to w opinii wielu wyborców pozostaje oderwana od ich codziennych problemów. Zdaniem Bieleckiego „wielkie reformy socjalne i inwestycyjne Bidena to za mało, by przekonać kluczowych wyborców, którym wzrost cen dał się we znaki”. Słaby przekaz i błędy komunikacyjne utrudniają im dotarcie do niezdecydowanych wyborców.

„Zatopiony przez własną drużynę” – Donald Trump wykorzystuje błędy demokratów

Trump szybko przejął inicjatywę, wzmacniając poparcie w kluczowych stanach, w których gafy Bidena i Harris odbiły się głośnym echem. „Każda taka wpadka demokratów to paliwo dla Trumpa” – zauważa Bielecki, dodając, że republikanie skrupulatnie korzystają z tego na finiszu kampanii.