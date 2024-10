Pożegnanie Leszka Moczulskiego: dziś wszyscy jesteśmy Konfederatami

W „Wojnie polskiej 1939” z 1972 roku – przeanalizował polską wojnę obronną. W „Programie 44” – z 1976 roku – zawarł całościowe propozycje reform ustrojowych. Nękany przez SB, kilkadziesiąt razy zatrzymywany na 48 godzin, nieustannie rewidowany, nachodzony w domu.

Solidarność nie obroniła KPN

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, który współtworzył w 1977 roku, potraktował jako etap przejściowy do powołania, wraz ze współpracownikami, w 1979 roku nowej partii, Konfederacji Polski Niepodległej. W głośniej pracy „Rewolucja bez rewolucji” (1979 r.) przewidywał wybuch powszechnego niezadowolenia społecznego.

Czytaj więcej Historia Polski Zmarł Leszek Moczulski, prorok Polski niepodległej Leszek Moczulski był jednym z najważniejszych działaczy opozycji demokratycznej w PRL. Jako pierwszy podnosił postulat niepodległości Polski, a także przewidział narodziny ruchu Solidarności. Był ogromnym erudytą o szerokim spojrzeniu.

Inaczej przeżył początek lat osiemdziesiątych, stan wojenny, niż większość Polaków. Także inaczej niż większość znajomych z opozycji. Przez to miał później całkiem inną perspektywę patrzenia na rzeczywistość.

W punkcie 4 21 postulatów sierpniowych robotnicy zażądali zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. I rzeczywiście, dzień po podpisaniu Porozumień, 1 września 1980 roku, opozycjoniści wyszli z więzienia. Ale ktoś musiał za to zapłacić – władza zdecydowała się uderzyć pokazowo właśnie w KPN. Dziś wiemy, że chodziło także o to, by zadowolić towarzyszy radzieckich. Rządzący przewidywali, jak się okazało słusznie, że jeśli uderzą w KOR, Solidarność ogłosi strajk generalny w jego obronie. A uderzenie w Moczulskiego i kolegów – reakcja będą co najwyżej listy protestacyjne. I tak było. Powołany Komitet Obrony Więzionych za Przekonania robił co mógł, ale społeczeństwo nie było gotowe, by w obronie KPN postawić na szali dopiero co zdobyte prawa. Zwłaszcza, że szła gra o rejestrację związku.

Leszek Moczulski nonszalancko odważny w opozycji i w więzieniu

I tak oto, gdy Polacy oddychali wolnością w karnawale „Solidarności” w 1980 roku, Leszek Moczulski we wrześniu 1980 r. trafił do więzienia. Z krótka przerwą siedział w nim, wraz z innym liderami KPN, m.in. Tadeuszem Jandziszakiem, Romualdem Szeremietiewem i Tadeuszem Stańskim, aż do roku 1984. Gdy został w wypuszczony na krótko w czerwcu 1981 roku, pretensje do władz PRL zgłosił sam Leonid Breżniew. W efekcie szef KPN wrócił za kraty. W październiku 1982 roku został skazany na 7 lat więzienia, z którego wyszedł na mocy amnestii w 1984 roku. Znowu aresztowany, tym razem m.in. z Krzysztofem Królem, Andrzejem Szomańskim, skazany na 4 lata, wyszedł na mocy amnestii w 1986 roku.