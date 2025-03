Nie wróci powszechna służba. Rząd zachęci rekrutów do szkoleń wojskowych

O planowanych powszechnych szkoleniach wojskowych mówił w rozmowie z RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski. - Nie planujemy powszechnej, obowiązkowej służby wojskowej. Nie wracamy do przeszłości z bardzo wielu powodów. Ten system w warunkach Polski dzisiaj się nie sprawdzi - mówił.

Szkolenia wojskowe. Będą zaproponowane systemy zachęt dla ochotników

Obecnie opracowywany jest plan, który ma dotyczyć m.in. zachętami dla ochotników. - Pracujemy nad dwoma rzeczami. Nad systemem zachęt, bo dzisiaj ten system jest niewystarczający, mimo że mamy nadwyżkę chętnych do wojska w porównaniu z planami rekrutacyjnymi. Mimo nadwyżki, uważamy, że ten system należy poprawić. Druga rzecz to skuteczny system szkoleń, by ten czas został wykorzystany optymalnie – powiedział Zalewski.

Wiceminister był dopytywany, czy takimi zachętami mogą być np. ulgi podatkowe. – Są rozwiązania na świecie, które polegają na tym, że ci, którzy służą w wojsku płacą mniejsze podatki. Chcemy podjąć poważną decyzję i wówczas przedstawimy ją opinii publicznej. Nie chcę gdybać, ponieważ nie ma to sensu. To będzie coś więcej (niż program zaproponowany przez PiS – red.), bo na tym polega stworzenie dodatkowego mechanizmu. Na tyle więcej, że to ma być atrakcyjne, ale nie ma to polegać tylko na korzyściach finansowych czy jakichkolwiek innych, które uzyskają osoby zgłaszające się dobrowolnie, ale także na najlepszym systemie szkolenia, by rekrut wiedział, że jego czas był dobrze wykorzystany - dodał.