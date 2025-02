Ile będzie kosztowała wymiana legitymacji emerytów i rencistów wojskowych?

MON szacuje, że koszt nowego blankietu wraz z personalizacją wyniesie ok. 19 zł. Zakłada, że nowe legitymacje według nowego wzoru będą wydawane od drugiego półrocza 2026 roku. Wtedy do rąk byłych wojskowych powinno trafić ok. 30 tys. nowych legitymacji. Wymiana legitymacji będzie kosztowała budżet państwa w ciągu dziesięciu lat ok. 4 mln zł. Operacja ta może dotyczyć 159 tys. osób.

Zgodnie z dołączonym do projektu rozporządzenia wzorem legitymacja ma mieć formę karty identyfikacyjnej wykonanej z PCV „umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej oraz danych personalnych i zalaminowanej dwustronnie folią zabezpieczającą”. Ponadto w legitymacji zastosowano elementy zabezpieczające: techniki druku – offset, tło giloszowe, mikrodruki oraz elementy graficzne wykonane farbą akrylową w promieniowaniu ultrafioletowym. Na rewersie w prawym rogu będzie skrót „LERW” pisany alfabetem Braille´a.

Legitymacja będzie zawierać m.in. imię i nazwisko osoby uprawnionej do emerytury lub renty, numer PESEL, wpis o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidzkiej i niezdolności do samodzielnej egzystencji, rodzaj dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów publiczną komunikacją zbiorową. Na wniosek zainteresowanego będzie można wpisać też stopień wojskowy właściciela legitymacji. Dokumenty te wydawane będą przez wojskowe organy emerytalne z urzędu wraz z decyzją o ustaleniu prawa do emerytury lub renty. W projekcie przewidziano przepisy przejściowe. Do 12 lipca 2026 r. legitymacje mogą być wydawane według dotychczasowego wzoru do wyczerpania zapasów.