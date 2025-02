Do swoich politycznych planów Błaszczak wykorzystał Centrum Operacyjne MON, gdzie została opracowana grafika z napisem „Rząd Tuska w razie wojny był gotów oddać połowę Polski” oraz przygotowano spot wykorzystywany w kampanii PiS. Za przygotowaniem projektu decyzji o odtajnieniu fragmentu planu mieli stać najbliżsi jego współpracownicy z resortu obrony.

Błaszczak nie poinformował szefa Sztabu Generalnego WP

Prokurator w opublikowanym komunikacie podkreśla, że minister posiada kompetencję do podjęcia decyzji o zniesieniu lub zmianie klauzuli tajności nadanej określonym dokumentom, ale może to uczynić wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, która klauzulę tym dokumentom nadała. W tym przypadku zgodę powinien wydać szef Sztabu Generalnego WP – wtedy gen. Rajmund Andrzejczak. Jak ujawniliśmy kilka miesięcy temu w „Rzeczpospolitej”, Błaszczak zupełnie go pominął. Nie tylko nie uzyskał zgody, ale też nie poinformował szefa Sztabu Generalnego WP o swoim zamiarze, podobnie jak prezydenta RP czy Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Być może też tym ruchem przyczynił się do zatopienia w wyborach 2023 swojej formacji politycznej. Może wskazywać na to wynik sondażu przeprowadzonego w czasie tej kampanii przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” i RMF FM, w którym aż 60 proc. Polaków źle oceniło odtajnianie dokumentów na potrzeby kampanii. Co ciekawe, sporą grupę niezadowolonych stanowili wtedy także wyborcy PiS.