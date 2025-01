Zgodnie ze statutem Ordynariatu Polowego biskup i kapelani wojskowi mogą przyjmować wojskowe stopnie, honory, uposażenie i emeryturę, po uprzednim uzgodnieniu tego z właściwymi władzami państwowymi.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na konferencji „Dofinansowanie Kościoła katolickiego w Polsce z budżetu państwa i środków UE”, która odbyła się we wrześniu 2023 r. red. Łukasz Kasper z KAI przedstawił analizę z której wynikało, że Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, finansowany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, na miesięczne uposażenia i wynagrodzenia dla kapelanów w 2021 r. przeznaczył 1 mln 71 tys. 325,26 zł, a w 2020 r. – 1 mln 155 tys. 995,31 zł. Roczne wydatki na kapelanów wojskowych to kwota ok. 12,9 mln zł brutto.

„Podsumowując pragnę podnieść, iż specyfiką duszpasterstwa wojskowego jest to, że nie ogranicza się jedynie do terenu parafii, lecz jest prowadzone wszędzie tam, gdzie przebywają żołnierze i ich rodziny. Kapelani służą nie tylko na poligonach i w jednostkach liniowych, ale również w różnych instytucjach wojskowych – np. uczelniach wojskowych, centrach szkolenia, szpitalach wojskowych, domach opieki itp. Księża kapelani pełnią posługę religijną również w rejonie operacji wojskowych poza granicami państwa” – zaznaczył wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.

Kto stoi na czele Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Ordynariat Polowy powstał po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zgodnie z decyzją papieża Benedykta XV na jego czele stanął biskup polowy Wojska Polskiego, którym został bp Stanisław Gall (1919-1933). Jego następcą był bp Józef Gawlina (1933-1947). Po dojściu do władzy komunistów w Polsce zerwany został konkordat i biskupstwo polowe przestało funkcjonować. W latach 1945-1991 duszpasterstwo wojskowe działało w Polsce w ramach Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego, kierowanego przez generalnych dziekanów. Ordynariat Polowy WP został przywrócony przez papieża Jana Pawła II 21 stycznia 1991 r. Pierwszym biskupem polowym został ks. prał. Sławoj Leszek Głódź, który odtworzył instytucje diecezji wojskowej i wprowadził księży kapelanów do jednostek wojskowych. W roku 2004 nowym ordynariuszem polowym został bp Tadeusz Płoski, który pełnił tę posługę do roku 2010, gdy zginął w katastrofie smoleńskiej. Jego następcą został bp Józef Guzdek, który pełnił swoją funkcję do 2022 r. Od lutego 2022 r. na czele Ordynariatu polowego WP stoi bp Wiesław Lechowicz.

Gdy obejmował on tą funkcję powiedział, że ordynariat liczył ok. 480 tys. wiernych, którzy byli skupieni w 68 parafiach wojskowych lub wojskowo-cywilnych. Część kapelanów pracowało wtedy poza granicami Polski na misjach w Kosowie, Libanie, Rumunii, w Iraku i na Łotwie.