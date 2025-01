Prokuratura Krajowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa „zdrady dyplomatycznej” przez byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Kodeks karny definiuje ją tak: „kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Zawiadomienie takie złożył przewodniczący Komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich, szef SKW gen. bryg. Jarosław Stróżyk.

Co zarzuca SKW Macierewiczowi

Zarzut dotyczy zerwania przez Macierewicza rozmów na temat przystąpienia Polski do międzynarodowego programu Multi-Role Tanker Transport Fleet czyli zakupu samolotów do tankowania w powietrzu, realizowane pod kryptonimem „Karkonosze”. To miało „obniżyć zdolności Sił Zbrojnych RP i negatywnie wpłynąć na strategiczne bezpieczeństwo państwa”. Ale też zdaniem prokuratury spowodowało szkodę w mieniu MON w wysokości 473 600 euro. Tyle pieniędzy wydano w związku z przygotowaniami do przystąpienia do tego programu. Antoni Macierewicz odrzucając zarzuty argumentował, że porozumienie było niekorzystne i Polska musiałaby się dzielić samolotami z sojusznikami.

Kompromitacją może być zredukowanie zarzutów do „zwykłego” niedopełnienia obowiązków, czyli przestępstwa urzędniczego. Szansą dla państwa, ale też chyba Macierewicza, na ewentualne oczyszczenie, byłoby rozstrzygniecie, czy podlegał on wschodniej inspiracji podejmując kontrowersyjne działania. O to pomawiany jest przecież do wielu lat przez przeciwników politycznych.

Jak działają rosyjskie służby?

Jak od co najmniej stu lat działają rosyjskie służby doskonale opisał w swoich publikacjach naukowych dr Marek Świerczek, pisarz i funkcjonariusz ABW. Koncentrują się na przenikaniu do określonej organizacji (także pod legendą działalności politycznej korzystnej dla interesu państwa), aby od wewnątrz ją destabilizować. Nie chodzi zatem o szpiegostwo, czyli pozyskiwanie informacji, ale uzyskanie kontroli agenturalnej, aby przekształcić je we własne narzędzie i podejmować decyzje wprowadzające chaos.