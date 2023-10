Czytaj więcej Wojsko Gen. Mirosław Różański: Dymisje generałów to wołanie armii o odpolitycznienie wojska Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak „już tak zdewastował system dowodzenia, tak zdewastował relacje między kierownictwem cywilnym nad armią a wojskowymi, że zakończyło to się niestety dymisją obu tych generałów” - powiedział gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, kandydat do Senatu, komentując doniesienia „Rzeczpospolitej” o złożeniu przez gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego wniosków o rozwiązanie stosunku służbowego.

Krzysztof Bosak: Gen. Rajmund Andrzejczak nie lukrował sytuacji

Lider Konfederacji mówił, że wysoko ceni głos generała Rajmunda Andrzejczaka. - Nie był to głos poprawny politycznie, był to głos realistyczny, momentami sceptyczny co do rzeczywistego położenia, rzeczywistej sytuacji międzynarodowej, w jakiej się znaleźliśmy w trakcie wojny na Ukrainie. Gen. Andrzejczak nie lukrował sytuacji, w odróżnieniu od polityków, i być może dlatego musiał podać się dymisji - powiedział Bosak.

Debata w TVP. Bosak krytykuje wojskowy "amok zakupowy" pod koniec rządów PiS

Krzysztof Bosak w poniedziałek 9 października jako przedstawiciel Konfederacji wziął udział w debacie wyborczej w TVP. We wtorek ocenił, że chyba jako jedyny uczestnik tej debaty akcentował krytykę wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

- Powiedziałem, że żołnierz musi być szanowany, Siły Zbrojne nie mogą być wykorzystywane do kampanii wyborczej. Musimy wzmacniać obronność Rzeczypospolitej, musimy wzmacniać Siły Zbrojne, ale planowo, nie poprzez amok zakupowy realizowany na finiszu rządu, który przespał 6 czy 7 lat i nie rozwijał polskiego przemysłu obronnego, a w tej chwili zadłuża nas na potęgę - przekonywał poseł.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia o dymisjach generałów: Został tylko ulubiony generał Błaszczaka Rząd Zjednoczonej Prawicy, PiS, swoimi nieudolnymi decyzjami doprowadził do tego, że polskie bezpieczeństwo jest narażone na szwank - mówił na konferencji prasowej lider Polski 2050, Szymon Hołownia.

Krzysztof Bosak: Mariusz Błaszczak zachował się tchórzliwie

Zdaniem Bosaka, żołnierze Wojska Polskiego "widzą przewagę propagandy nad planowanym wzmacnianiem polskiej obronności". Szef koła Konfederacji dodał, że minister Błaszczak nigdy nie zaoferował żołnierzom dobrego przywództwa i od dłuższego czasu nie ma zaufania kadry generalskiej. - Zachował się tchórzliwie i oportunistycznie, zwalając winę na generałów, nie zachowując się w sposób lojalny - powiedział o Błaszczaku Bosak dodając, że taka postawa nigdy nie będzie szanowana w wojsku.