Jestem zszokowany i zasmucony. Wszystkie moje myśli są z nim i jego rodziną. Na szczęście udało się to wykryć wcześnie - powiedział premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, odnosząc się do informacji o tym, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. - Będzie w naszych myślach i modlitwach (...) Będziemy po prostu mieć nadzieję, że uda nam się przez to przejść tak szybko, jak to tylko możliwe - dodał polityk.