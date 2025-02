Jak podpisać dokument e-dowodem w mObywatelu?

Resort wyjaśnia, iż aby podpisać dokument w aplikacji mObywatel najlepiej przygotować wcześniej plik do podpisu w formacie PDF. Jego maksymalna wielkość to 10 MB, a za jednym razem można podpisać w aplikacji jeden dokument. Następnie należy przygotować e-dowód, 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) oraz włączyć NFC w telefonie. Dla poprawy łączności z e-dowodem zaleca się zdjęcie z telefonu etui lub innych akcesoriów ochronnych.

Aby podpisać dokument, należy otworzyć usługę Podpisz dokument i stosować się do widocznych na ekranie instrukcji:

Aplikacja wyświetli komunikaty powitalne wraz z listą wstępnych wskazówek. Następnie poprosi o dodanie dokumentu do podpisu. Kolejny krok to wpisanie 6-cyfrowego numeru CAN e-dowodu, który widoczny jest w prawym dolnym rogu dokumentu na stronie ze zdjęciem. Następnie należy wpisać 6-cyfrowy PIN (tzw. PIN2). Kod ten ustalany jest w urzędzie przez właściciela dokumentu w trakcie odbioru e-dowodu. W następnym kroku aplikacja poprosi o przyłożenie e-dowodu do tylnej ściany telefonu, gdzie znajduje się moduł NFC. W tym momencie odbywa się składanie popisu osobistego z e-dowodu na dokumencie PDF. Po zakończeniu czynności użytkownik może zapisać lub otworzyć dokument, jeśli używa systemu Android. Ważne, aby na tym etapie zapisać dokument w pamięci swojego urządzenia, ponieważ podpisane dokumenty nie są przechowywane w aplikacji mObywatel. Dla użytkowników urządzeń z systemem iOS zapisanie dokumentu w pamięci urządzenia nastąpi automatycznie.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Ważny komunikat w sprawie mObywatela. Termin mija już 25 lutego Od 25 lutego osoby, które chcą nadal korzystać z aplikacji mObywatel, muszą mieć jej aktualną wersję. „Jeśli nie zaktualizujesz mObywatela przed 25 lutego, nie będziesz mieć dostępu do żadnych możliwości aplikacji i nawet się do niej nie zalogujesz” – czytamy na rządowej stronie info.mobywatel.gov.pl. Posiadacze starszych wersji mObywatela otrzymali powiadomienia o konieczności przeprowadzenia aktualizacji. Przy okazji wprowadzono do niej dwie nowości.

Gdzie można użyć podpisanego e-dowodem dokumentu?

Podpis osobisty z e-dowodu jest równoważny z podpisem własnoręcznym w kontakcie z administracją publiczną. „Oznacza to, że w ten sposób można podpisać wniosek, oświadczenie lub inny rodzaj dokumentu kierowany do urzędu lub instytucji państwowej i przesłać go np. za pośrednictwem poczty elektronicznej” - wskazuje MC. W przypadku innych podmiotów, jak osoby prywatne, firmy lub organizacje niepubliczne, obie strony muszą najpierw ustalić, że honorują ten rodzaj podpisu we wzajemnych relacjach, aby był on ważny.