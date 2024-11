Aplikacja mObywatel zniknie ze starszych smartfonów? Ważny apel Ministerstwa Cyfryzacji

O zmianach dotyczących najnowszych aktualizacji aplikacji mObywatel Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało 22 listopada.

Co zmienia nowa aktualizacja aplikacji mObywatel?

Jak podaje komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, po ostatniej aktualizacji, oznaczonej numerem 4.46, część użytkowników nie będzie mogła korzystać z usługi mObywatel. Utrudnienie dotyczy osób korzystających ze smartfonów wyposażonych w starsze wersje systemu Android. Nowa wersja aplikacji nie będzie widoczna na telefonach wyposażonych w system Android 7 (lub starszy). Aplikacja nie będzie także dostępna na urządzeniach z systemem starszym niż iOS 15.

W przypadku tych dwóch grup użytkowników zalecane jest aktualizowanie systemu operacyjnego telefonu do wersji Android 8 (lub wyższej) lub wersji iOS15 (i wyższej). Osoby korzystające z najnowszych wersji tych systemów nie muszą wykonywać żadnych działań – nowa wersja aplikacji mObywatel będzie działać poprawnie.

Starsze systemy Android mniej bezpieczne?

W komunikacie ministerstwa zostało podkreślone, że mObywatel 2.0 nie będzie dostępny na smartfonach ze starszymi wersjami systemów operacyjnych głównie ze względów bezpieczeństwa. Telefony z systemem Android 7 nie mają już wsparcia producenta i aktualnych zabezpieczeń. To może prowadzić do potencjalnych zagrożeń związanych m.in. z prywatnością danych użytkowników. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa osobom korzystającym z funkcji mObywatela jest możliwe tylko w telefonach z regularnie aktualizowanym systemem. To pozwoli również na sprawne wdrażanie kolejnych aktualizacji i funkcji mObywatela. Twórcy aplikacji oszacowali, że wygaszenie dostępu do aplikacji dotyczy niewielkiej grupy liczącej poniżej jednej dziesiątej procenta wszystkich użytkowników.