mObywatel 3.0 ma pojawić się w listopadzie 2026 roku

Przykładem portfela cyfrowego jest aplikacja mObywatel, która po raz pierwszy upubliczniona została w naszym kraju w 2017 roku. W lipcu 2023 roku pojawiła się jej nowsza wersja określana jako mObywatel 2.0. Niedawno natomiast okazało się, że za niewiele ponad dwa lata dostępny będzie mObywatel 3.0.

Nowe funkcje i możliwości mObywatela 3.0 przedstawione zostały przez Rafała Sionkowskiego, kierownika zespołu rozwoju cyfrowej tożsamości i aplikacji mobilnych w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI) podczas Banking & Insurance Forum – cyklicznego spotkania przedstawicieli sektora bankowego i ubezpieczeniowego, które odbyło się w Warszawie w dniach 14-15 października 2024 roku.

Sionkowski poinformował, że mObywatel 3.0 powinien pojawić się w listopadzie 2026 roku. Dzięki dostosowaniu go do unijnego rozporządzenia eIDAS 2, będzie akceptowany również poza granicami Polski. To zaś oznacza przykładowo, że mDowód dostępny w aplikacji mObywatel będzie uznawany w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

To jednak nie wszystko. Nowa wersja aplikacji ma udostępniać każdemu użytkownikowi darmowy podpis kwalifikowany do użytku nieprofesjonalnego. Ułatwi on zdalne zawieranie umów oraz podpisywanie różnego rodzaju dyspozycji np. z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. Umożliwi również oferowanie przez te instytucje nowych produktów i usług w oparciu o podpis kwalifikowany.

mObywatel 3.0 z wyższym poziomem zabezpieczeń

Dodatkowo przy aktywacji mObywatela 3.0 wprowadzony zostanie wyższy poziom zabezpieczeń niż dotychczas. Niewystarczające będzie więc już uwierzytelnienie danymi bankowymi. Wymagany będzie dodatkowy czynnik w postaci np. wideoweryfikacji. Natomiast sami użytkownicy będą mogli decydować o tym, jakie dane udostępnią konkretnym instytucjom. W związku z tym w celu np. potwierdzenia pełnoletności będą mogli udostępnić wyłącznie informację o swoim wieku bez przekazywania innych danych osobowych.