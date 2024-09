Jak złożyć wniosek o bon energetyczny

Wnioski o wypłatę bonu można składać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania albo online na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie gov.pl, na platformie ePUAP i w aplikacji mObywatel.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie bonu energetycznego online należy przygotować:

login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy,

dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, czyli: imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości (jeśli wnioskodawca nie ma numeru PESEL) oraz adres gospodarstwa domowego,

dane kontaktowe – należy podać adres e-mail (jeśli chcemy otrzymać informację o przyznaniu dofinansowania pocztą elektroniczną) oraz numer telefonu – do kontaktu z urzędem,

numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który mają zostać przekazane środki,

dokumenty potwierdzające podane informacje (opcjonalnie).

Usługa „Bon energetyczny” w aplikacji mobilnej mObywatel 2.0 umożliwia szybsze złożenie wniosku, ponieważ dane do wniosku są już częściowo automatycznie wstawione.

Bon energetyczny ma zostać wypłacony przez gminę niezwłocznie po jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. A co, jeżeli więcej niż jedna osoba w gospodarstwie wieloosobowym złoży wniosek o wypłatę bonu energetycznego? Wówczas jest on wypłacany temu wnioskodawcy, który zrobił to jako pierwszy. Ponadto do składania wniosków przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego ustalana jest na dzień składania wniosku.