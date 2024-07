Czytaj więcej Prawo karne Bodnar o sprawie Romanowskiego: Mieliśmy ekspertyzy Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia decyzji sądu o wypuszczeniu z aresztu Marcina Romanowskiego prokuratura złoży zażalenie na tę decyzję - zapowiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar.

Nie tylko PiS zasłania się ekspertyzami prawników

Trzema ekspertyzami podparł się z kolei minister sprawiedliwości Adam Bodnar uznając za wadliwe powołanie Dariusza Barskiego przez ministra Ziobrę na stanowisko prokuratora krajowego. W konsekwencji Barski stracił stanowisko. Po opinie ekspertów szef MS sięgnął też przed kilkoma dniami przy okazji zatrzymania byłego zastępcy Ziobry posła Marcina Romanowskiego. Prokuratura przekonywała, że o braku przeszkód do zatrzymania i wnioskowania o tymczasowe zatrzymanie polityka zapewniono w dwóch ekspertyzach prawnych. Sąd nie zgodził się jednak na aresztowanie posła z uwagi na mający go chronić immunitet Rady Europy. Romanowski zapowiedział zresztą złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie tych opinii.

Ewa Łętowska o sprawie Romanowskiego. Mieszanie prawa z polityką W sprawie immunitetowej wystarczyło wsłuchać się w głosy (były!) wskazujące na istnienie rozbieżności co do czasowego zakresu immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. A nie mieć nadzieję, że wystarczy działać.

Zapowiedź Romanowskiego za niewłaściwą uznaje prezes Fundacji Court Watch Polska Bartosz Pilitowski, który wskazuje, że opinie prawne podlegają ochronie z uwagi na wolność badań naukowych i wolność wyrażania opinii.

Dostrzega jednak problem w „wykorzystywaniu ekspertyz przez polityków w instrumentalny sposób”. - W sytuacjach, o których rozmawiamy opinia prawna jest formułowana po to, żeby uzupełnić wiedzę i pomóc decydentowi w podjęciu decyzji w obszarze, w którym nie jest on specjalistą. Nie służy natomiast do podejmowania decyzji za polityka. A niestety często jest tak przez nich przedstawiana - mówi Pilitowski.

Czas skończyć z dobieraniem ekspertów „pod tezę”

Jego zdaniem nierzadko politycy instrumentalizują opinie prawne poprzez formułowanie pytań z tezą czy zamawianie ich u osób, co do których mają pewność, że sporządzą je zgodnie z oczekiwaniami. - Decydenci uzasadniając swoje działania opiniami prawnymi i przedstawiając je publicznie jako coś wiążącego starają się przerzucić odpowiedzialność na ekspertów. A co do zasady ekspertyzy prawne nie mają mocy wiążącej, a decyzję ostatecznie podejmuje polityk. To zagrożenie dla prestiżu prawa i zaufania do prawników. Dlatego korporacje naukowe i prawnicze powinny pilnować zarówno rzetelności sporządzanych opinii, jak i tego, aby ekspertyzy ich członków nie były używane niezgodnie z przeznaczeniem – twierdzi Pilitowski.