Długi Polaków wobec sądów rosną coraz mocniej. Dlaczego tak się dzieje

Opinia dla " Rzezpospolitej"

Adam Łącki prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej

Od 2017 r., kiedy sądy zaczęły na szeroką skalę dopisywać dłużników do biur informacji gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Długów liczba takich zobowiązań sądowych wzrosła trzykrotnie. Obserwujemy jednak, że od trzech–czterech lat maleje grono dłużników sądowych w starszych grupach wiekowych, czyli po 46. roku życia, 50-latków i seniorów, a dynamicznie przyrasta liczba młodszych dłużników – do 45. roku życia. Obecnie niemal co trzeci dłużnik wpisany do rejestru przez sądy ma między 36 a 45 lat. Od płacenia uchylają się głównie mężczyźni i osoby z większych miejscowości, liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.