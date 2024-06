Wymogi techniczne i inne

W zakresie wymogów technicznych uczestnictwa w rozprawach online, Minister Sprawiedliwości podaje, w drodze obwieszczenia, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o standardach technicznych oprogramowania i wymaganiach sprzętowych niezbędnych do uczestniczenia w posiedzeniu zdalnym. Ponadto, osoba biorąca udział w posiedzeniu zdalnym przebywająca poza budynkiem sądu jest zobowiązana poinformować sąd o miejscu, w którym przebywa, oraz dołożyć wszelkich starań, aby warunki w miejscu jej pobytu licowały z powagą sądu i nie stanowiły przeszkody do dokonania czynności procesowych z jej udziałem. Należy zauważyć, że w razie odmowy podania wskazanej informacji lub jeżeli zachowanie tej osoby budzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowego przebiegu czynności dokonanych zdalnie z jej udziałem, sąd może wezwać tę osobę do osobistego stawiennictwa na sali sądowej. Przewidziane rozwiązanie ma przeciwdziałać sytuacjom, gdy dochodziło do naruszenia powagi sądu, poprzez uczestnictwo w rozprawie w miejscach do tego nieprzystosowanych lub wręcz niestosownych.

Co z przesłuchaniem świadków?

W praktyce wątpliwości może wzbudzać zdalne przesłuchiwanie świadków z uwagi na ich wiarygodność. Na mocy wspomnianej nowelizacji dodany został zatem przepis art. 263(1) KPC, zgodnie z którym strona może sprzeciwić się przesłuchaniu świadka poza salą sądową w ramach posiedzenia zdalnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zamiarze przeprowadzenia dowodu w taki sposób. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu sąd wzywa świadka do osobistego stawiennictwa na sali sądowej. Zgłoszenie sprzeciwu zobowiązuje zatem sąd do przesłuchania świadka stacjonarnie. Powstają jednak pewne wątpliwości, czy uprawnienie do złożenia sprzeciwu nie będzie niekiedy wykorzystywane jako forma nadużycia prawa procesowego. Przepis art. 263(1) KPC zgodnie z art. 304 KPC ma też zastosowanie do przesłuchania strony.

Czynności z udziałem biegłego sądowego

Nowelizacja wprowadziła zmiany w zakresie czynności z udziałem biegłego sądowego. Jakkolwiek przepis art. 263(1) KPC dotyczący możliwości zgłoszenia sprzeciwu co do przesłuchania zdalnie świadka lub strony nie ma zastosowania do przesłuchania w ramach posiedzenia zdalnego biegłego. Zgodnie bowiem z art. 289 KPC do wezwania i przesłuchania biegłych stosuje się odpowiednio przepisy o świadkach, z wyjątkiem min. art. 263(1) KPC. Niemniej, zgodnie z art. 284 § 3 KPC sąd zarządza przeprowadzenie czynności z udziałem biegłego na sali sądowej na uzasadniony wniosek strony, albo w przypadku, gdy wiarygodność opinii przedstawianej w ramach posiedzenia zdalnego budzi wątpliwości.

dr Karolina Szczepańska-Leśniewska, senior associate, radca prawny, Kancelaria Głowacki i Wspólnicy