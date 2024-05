Urzędnicy odpoczywają po Bożym Ciele

Bardzo dużo urzędów miejskich i gminnych zafundowało swoim urzędnikom wolne po Bożym Ciele. Te, które będą 31 maja czynne, często mają skrócone godziny pracy.

Tymczasem najpóźniej 31 maja 2024 r. urzędy gmin przyjmują sporządzają na wniosek wyborcy akt pełnomocnictwa do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 r.

Pełnomocnictwo to rozwiązanie dla osób, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat albo posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeśli same nie pojadą do lokalu wyborczego, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu innej osobie np. z rodziny. Ważne, żeby osoba, która ma być pełnomocnikiem, posiadała czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wniosek trzeba złożyć najpóźniej w dziewiątym dniu przed dniem wyborów, czyli 31 maja. Można to zrobić osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania. Ale jest też możliwość złożenia wniosku przez internet na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika. I tu także 31 maja jest ostatnim dniem, w którym można to zrobić

Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa oraz kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności — ale tylko w przypadku, gdy wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

W piątek nieczynnych będzie też wiele innych instytucji publicznych, np. Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny w Warszawie, wiele sądów okręgowych i rejonowych.