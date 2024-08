Pogoda psuje nieco wyniki PZU. Pomagają banki

Ubezpieczenia majątkowe PZU

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w pierwszej połowie 2024 r. wzrosły o 11,4 proc. r/r - do 8,6 mld zł. Najmocniej wzrosła sprzedaż w ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne. W tej grupie po dwóch kwartałach bieżącego roku przychody wzrosły o 16,9 proc. r/r, czyli o ok. pół miliarda złotych. W ramach segmentu pozakomunikacyjnego największą dynamikę osiągnęły ubezpieczenia korporacyjne, gdzie sprzedaż w pierwszym półroczu w porównaniu do tego samego okresu 2023 r. wzrosła o 26,1 proc., a wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się o 9 proc. r/r - do blisko 280 mln zł. Wzrost przychodów wygenerowały m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i świadczenia pomocy.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych w I poł. br. segment autocasco ponownie zanotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży – do blisko 2,3 mld zł (więcej o 11,5 proc. r/r). Jednak ze względu na sytuację na rynku w segmencie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przychody w całej grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszym półroczu 2024 r. rosły wolniej – o 7,4 proc. r/r.

Ubezpieczenia na życie PZU

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym półroczu 2024 r. wzrosły o 6,7 proc. r/r - do blisko 4,3 mld zł. Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadają za ponad 90 proc. przychodów PZU Życie, w pierwszej połowie roku wzrosły przy tym o 5,9 r/r – do 3,9 mld zł.

- Wzrost popytu na pożyczki gotówkowe i kredyty hipoteczne sprawił, że zbieramy też więcej składki z ubezpieczeń indywidualnych, dołączanych do produktów bankowych. W pierwszej połowie tego roku utrzymaliśmy też dobry poziom sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie i dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia, które oferujemy w oddziałach PZU oraz we współpracy z Pekao, Aliorem i VeloBankiem. Wprowadziliśmy też nowe, bardzo dobrze przyjęte przez klientów ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Perspektywa na Przyszłość, które nie tylko gwarantuje wysokość końcowej wypłaty, ale pozwala ją zwiększyć dzięki wyjątkowemu na rynku mechanizmowi premii – skomentował Jarosław Mastalerz, prezes PZU Życie.

Ogółem w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2024 r. największy polski ubezpieczyciel pozyskał we współpracy z bankami Pekao i Alior 697 mln zł składki ubezpieczeniowej, czyli o 22,2 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy ze wszystkimi bankami, także spoza Grupy PZU, wzrosła w tym okresie do 948 mln zł (o 36,8 proc. r/r).

Filar zdrowia PZU

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec czerwca 2024 r. wynosiła blisko 3,5 mln (wzrost o 3,4 proc. r/r). Przychody w całym filarze zdrowia w pierwszej połowie roku przekroczyły 920 mln zł i były wyższe o 21,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Złożył się na to szybki wzrost przychodów generowanych przez placówki sieci PZU Zdrowie (o 20,6 proc. r/r) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 21,4 proc. r/r).