13. i 14. emerytura przełamały inflację. Waloryzacja była zbyt niska

Tych w Polsce jest kilka, bo osobne systemy mają pracownicy i przedsiębiorcy (ZUS), rolnicy (KRUS) oraz służby mundurowe, prokuratorzy i sędziowie. Dodatkowo stanie się tak, jeśli na emerytury i renty zostanie przeznaczonych tyle pieniędzy, ile zaplanowano w budżecie państwa. Może być to mniej lub więcej, w zależności od tego, ile osób będzie pobierało świadczenia.

Najpierw 13. emerytura, a potem także i 14., wypłacane są po raz piąty – i pierwszy raz zapisano w ustawach, że ma dziać się tak systematycznie: co roku. Dopóki emeryci i renciści dostawali tylko jedno świadczenie (13. emeryturę), stanowiła ona ok. 4 i 4,5 proc. kwot, z których seniorzy otrzymywali emerytury i renty. W 2021 r i 2022 r. było to już ok. 8 proc. – Najmocniej 13. emerytura powiększyła pulę pieniędzy przekazaną seniorom w 2019 r. – o 4 proc. W kolejnych latach świadczenia roczne powiększały fundusz emerytalno-rentowy o tyle, o ile 13., a potem też 14. emerytura była wyższa od poprzedniej – dodaje Soroczyński. W 2022 r. było to wspomniane 0,3 proc.

Waloryzacja dwa razy zamiast raz

– 13. i 14. emerytura nie są odpowiedzią na problemy związane z wysoką inflacją – uważa Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW. – Jednym rekompensują z nadwyżką jej skutki, a innym nie. Lepszym rozwiązaniem byłaby częstsza waloryzacja świadczeń – podkreśla. Specjalista przypomina, iż waloryzacja ma zrekompensować ubytki w wartości realnej emerytur i rent z zeszłego roku. Jest wypłacana w marcu i raz w roku. To za mało w latach, w których inflacja jest wysoka.

Tomasz Lasocki dodatkowo pokazuje, że równoczesne wypłacanie rocznej waloryzacji i dwóch dodatkowych świadczeń wprowadza nierówności. – To chaos. Zniknęły różnice w waloryzacji kwartalnej, za to pojawiły się nowe „lepsze” i „ gorsze” miesiące na wystąpienie z wnioskiem o emeryturę. W tym roku, gdy ktoś złożył wniosek i otrzymał pierwszą emeryturę w lutym, to w marcu miał wysoką waloryzację, potem 13. emeryturę, a teraz dostanie 14. świadczenie. Otrzyma w ten sposób rekompensatę za ubytki w świadczeniu, którego w zeszłym roku nie miał – tłumaczy. – Jeśli nie umiemy trzymać w ryzach inflacji, waloryzujmy świadczenia dwa razy w roku. To będzie uczciwsze wobec emerytów i rencistów, zamiast waloryzować raz i dokładać dwa dodatkowe świadczenia – podkreśla.

Trudne decyzje na przyszłość

– Usiłujemy państwową redystrybucją ograniczyć skutki wpływu starzejącego się społeczeństwa na system emerytalno-rentowy – zauważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.