Zagrożenie życia i zdrowia: Czy NFZ finansuje świadczenia?

Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że biorąc pod uwagę art. 50 ust. 15 pkt 2 ustawy o świadczeniach, „Narodowy Fundusz Zdrowia nie może odmówić świadczeniodawcy, z którym łączy go umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapłaty za świadczenia z powodu braku prawa pacjenta do nich, jeżeli w terminie przedstawił on dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń”. Mowa tutaj co do zasady o osobach posiadających PESEL i legalnie przebywających w Polsce.

Jak natomiast stanowi art. 19 ustawy o świadczeniach, jeśli w nagłych stanach świadczeniobiorcy udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej niezwłocznie, to pacjent może je otrzymać także w placówkach, które nie mają podpisanej umowy z NFZ. Fundusz następnie rozlicza te świadczenia ze świadczeniodawcą. W przypadku, gdy pacjent nie miał prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, wówczas musi zwrócić koszty świadczeniodawcy lub NFZ.

Trudna sytuacja finansowa nieubezpieczonego pacjenta

NFZ wyjaśnia, że jeśli pacjent jest w trudnej sytuacji finansowej, czyli spełnia kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, to ma dodatkową możliwość uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, którą jest decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń wydana przez wójta, burmistrza lub prezydenta gminy właściwej dla miejsca zamieszkania, albo też przyznanie zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Aby władze samorządu podjęły taką decyzję, konieczne jest przedłożenie przez osobę ubiegającą się o powyższe uprawnienia dokumentów, które potwierdzą zamieszkiwanie na terytorium Polski, a także potwierdzających: