Z informacji przekazanych Rzecznikowi przez poszkodowanego wynikało, że podczas procedury likwidacji szkody zakład ubezpieczeń przyjął odpowiedzialność za szkodę, ale zaniżył odszkodowanie. Zastosował bowiem korektę z tytułu rzekomego wzrostu wartości pojazdu wynikającego z montażu nowych opon przy jego naprawie. Nie uwzględnił również kosztów wizyty u wulkanizatora oraz kosztów ustawienia geometrii zawieszenia. Sam koszt opony oraz koszt naprawy uszkodzonego progu także zaniżył.

Po analizie sprawy Rzecznik Finansowy dostrzegł kilka problemów.

Użycie do naprawy nowych czy używanych części?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC powinno – zgodnie z zasadą pełnej kompensaty wyrządzonej szkody określonej w art. 361 § 2 kodeksu cywilnego – pokryć szkodę w pełnej wysokości. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń powinien wyrównać poszkodowanemu poniesione straty tak, by doprowadzić jego majątek do stanu sprzed wypadku.

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji takie wydatki obciążają podmiot odpowiedzialny za szkodę (wyrok SN z 5 listopada 1980 r. , sygn. akt III CRN 223/80).