Zamknięcie granicy między Polską a Białorusią miało drastyczny wpływ na dostawy towarów do Rosji. W Kazachstanie pociągi tranzytowe z Chin do Europy utknęły z powodu załamania transportu, podobnie jak pociągi przewożące ładunki do Rosji. Ruch pociągów towarowych przez granicę kazachską został zawieszony co najmniej do 30 września.
Niektórzy próbują przejść na transport drogowy, ale z powodu szczegółowych kontroli po stronie rosyjskiej ciężarówki stoją w wielodniowych kolejkach. „Panuje tam istny chaos – nasi celnicy żądają stert dokumentów i przeprowadzają pełne kontrole kazachskich ciężarówek. A kazachscy celnicy od 19 września wysyłają kierowców rosyjskich ciężarówek, często przewożących towary łatwo psujące się, do tymczasowych magazynów, aby oczekiwali na pełną kontrolę” – mówi „The Moscow Times" pracownik dużej firmy transportowej.
Pierwsze ofiary tej sytuacji już się pojawiły. Właściciele ładunków, które nie zostały wysłane koleją na czas, muszą płacić za dodatkowe dni składowania w magazynach. „Na razie to stosunkowo niewielkie wydatki – nasi importerzy są przyzwyczajeni do ciągłych opóźnień, a tygodniowy przestój jest nieprzyjemny, ale w miarę normalny. Jeśli jednak Kazachstan nadal będzie miał problemy z udrożnieniem transportu, koszty staną się poważniejsze” – podkreśla menedżer firmy spedycyjnej.
Strona chińska poinformowała już Rosję, że zamknięcie polskiej granicy z Białorusią zakłóciło od 16 września cały ruch pociągów tranzytowych, podały trzy rosyjskie firmy logistyczne, na które powołuje się „The Moscow Times”.
A skala tego ruchu jest potężna. Wielkość przewozów można oszacować na podstawie danych Rosyjskich Kolei Żelaznych (RŻD): od stycznia do sierpnia przez Rosję przewieziono koleją 30,7 mln ton ładunków tranzytowych. Prawie wszystkie z nich przetransportowano przez drogowe przejścia graniczne, a tylko 788 tys. ton przez porty.
Część ładunków tranzytowych została skierowana przez Litwę. Skutkowało to utworzeniem się wielodniowych kolejek tirów na przejściach litewsko-białoruskich. W wypadku transportów kolejowych taka alternatywa nie jest jednak możliwa. Znaczna liczba pociągów utknęła na granicy rosyjsko-kazachskiej, blokując wszystkie tory, twierdzą rosyjscy logistycy.
W zarządzeniu wydanym przez Koleje Kazachskie 20 września, na które powołuje się „The Moscow Times”, stwierdzono, że 90 pociągów towarowych zostało unieruchomionych, w wyniku czego przyjmowanie ładunków zagranicznych we wszystkich typach wagonów, z wyjątkiem żywności, gazu i chemikaliów, zostało wstrzymane od 21 do co najmniej 30 września.
„Zatrzymanie pojazdów zmierzających do Rosji na przejściach granicznych wynika w dużej mierze z zaostrzonych kontroli przez Rosję. W szczególności zaostrzono procedury kontroli ładunków, wydłużono czas kontroli pojazdów, a także wprowadzono dodatkowe środki weryfikacji dokumentów i zapewnienia zgodności z wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi” – poinformowało ministerstwo transportu Kazachstanu.
„W wyniku takich działań na początku września mieliśmy czterodniowe kolejki na granicy. Teraz urosły one do tygodnia i dłużej” – mówi pracownik rosyjskiej firmy spedycyjnej. Rosyjscy przewoźnicy próbują więc omijać Kazachstan, co zwiększa koszt dostawy o połowę.
