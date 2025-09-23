Rzeczpospolita
Ekonomia
Kazachstan zatrzymał ruch pociągów do Rosji. To efekt decyzji Polski

Zamknięcie przez Polskę granicy z Białorusią mocno uderzyło także w rosyjskie interesy. Pociągi tranzytowe z Chin do Europy utknęły w Kazachstanie. Zablokowało to też pociągi towarowe do Rosji. Na przejściach drogowych rosyjskie tiry czekają tydzień na wjazd.

Publikacja: 23.09.2025 14:40

Kazachstan zatrzymał ruch pociągów do Rosji. To efekt decyzji Polski

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zamknięcie granicy Polski z Białorusią wpłynęło na rosyjskie interesy?
  • Dlaczego pociągi tranzytowe z Chin do Europy utknęły w Kazachstanie?
  • Jakie alternatywne trasy dla transportu towarowego są rozważane przez chińskie firmy?

Zamknięcie granicy między Polską a Białorusią miało drastyczny wpływ na dostawy towarów do Rosji. W Kazachstanie pociągi tranzytowe z Chin do Europy utknęły z powodu załamania transportu, podobnie jak pociągi przewożące ładunki do Rosji. Ruch pociągów towarowych przez granicę kazachską został zawieszony co najmniej do 30 września.

Chaos na granicy Rosja–Kazachstan

Niektórzy próbują przejść na transport drogowy, ale z powodu szczegółowych kontroli po stronie rosyjskiej ciężarówki stoją w wielodniowych kolejkach. „Panuje tam istny chaos – nasi celnicy żądają stert dokumentów i przeprowadzają pełne kontrole kazachskich ciężarówek. A kazachscy celnicy od 19 września wysyłają kierowców rosyjskich ciężarówek, często przewożących towary łatwo psujące się, do tymczasowych magazynów, aby oczekiwali na pełną kontrolę” – mówi „The Moscow Times" pracownik dużej firmy transportowej.

Pierwsze ofiary tej sytuacji już się pojawiły. Właściciele ładunków, które nie zostały wysłane koleją na czas, muszą płacić za dodatkowe dni składowania w magazynach. „Na razie to stosunkowo niewielkie wydatki – nasi importerzy są przyzwyczajeni do ciągłych opóźnień, a tygodniowy przestój jest nieprzyjemny, ale w miarę normalny. Jeśli jednak Kazachstan nadal będzie miał problemy z udrożnieniem transportu, koszty staną się poważniejsze” – podkreśla menedżer firmy spedycyjnej.

Litewskie i rosyjskie przejścia drogowe są zatłoczone

Strona chińska poinformowała już Rosję, że zamknięcie polskiej granicy z Białorusią zakłóciło od 16 września cały ruch pociągów tranzytowych, podały trzy rosyjskie firmy logistyczne, na które powołuje się „The Moscow Times”.

Arktyka
Transport
Polska zamknęła granicę. Chińskie towary popłyną przez rosyjską Arktykę

A skala tego ruchu jest potężna. Wielkość przewozów można oszacować na podstawie danych Rosyjskich Kolei Żelaznych (RŻD): od stycznia do sierpnia przez Rosję przewieziono koleją 30,7 mln ton ładunków tranzytowych. Prawie wszystkie z nich przetransportowano przez drogowe przejścia graniczne, a tylko 788 tys. ton przez porty.

Część ładunków tranzytowych została skierowana przez Litwę. Skutkowało to utworzeniem się wielodniowych kolejek tirów na przejściach litewsko-białoruskich. W wypadku transportów kolejowych taka alternatywa nie jest jednak możliwa. Znaczna liczba pociągów utknęła na granicy rosyjsko-kazachskiej, blokując wszystkie tory, twierdzą rosyjscy logistycy.

Omijanie Kazachstanu zwiększa koszty o połowę

W zarządzeniu wydanym przez Koleje Kazachskie 20 września, na które powołuje się „The Moscow Times”, stwierdzono, że 90 pociągów towarowych zostało unieruchomionych, w wyniku czego przyjmowanie ładunków zagranicznych we wszystkich typach wagonów, z wyjątkiem żywności, gazu i chemikaliów, zostało wstrzymane od 21 do co najmniej 30 września.

„Zatrzymanie pojazdów zmierzających do Rosji na przejściach granicznych wynika w dużej mierze z zaostrzonych kontroli przez Rosję. W szczególności zaostrzono procedury kontroli ładunków, wydłużono czas kontroli pojazdów, a także wprowadzono dodatkowe środki weryfikacji dokumentów i zapewnienia zgodności z wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi” – poinformowało ministerstwo transportu Kazachstanu.

„W wyniku takich działań na początku września mieliśmy czterodniowe kolejki na granicy. Teraz urosły one do tygodnia i dłużej” – mówi pracownik rosyjskiej firmy spedycyjnej. Rosyjscy przewoźnicy próbują więc omijać Kazachstan, co zwiększa koszt dostawy o połowę.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Azja Kazachstan Handel granica polsko-białoruska Handel zagraniczny

